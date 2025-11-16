Begin typing your search above and press return to search.
    5000 ദി​നാ​ർ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള മെ​റ്റ​ൽ ഷീ​റ്റു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ചു;മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    5000 ദി​നാ​ർ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള മെ​റ്റ​ൽ ഷീ​റ്റു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ചു;മു​ഹ​റ​ഖി​ൽ നി​ര​വ​ധി ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    മ​നാ​മ: മു​ഹ​റ​ഖ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് പൊ​ലീ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ്, ഒ​രു നി​ർ​മാ​ണ സൈ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് 5000 ദീ​നാ​ർ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള മെ​റ്റ​ൽ ഷീ​റ്റു​ക​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച നി​ര​വ​ധി ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. മോ​ഷ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച ഉ​ട​ൻ​ത​ന്നെ, പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളും തി​ര​ച്ചി​ലു​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും തെ​ളി​വു​ക​ളും ശേ​ഖ​രി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യാ​നും സാ​ധി​ച്ച​ത്. മോ​ഷ​ണം പോ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കാ​നും പൊ​ലീ​സി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞു. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം, കേ​സ് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് കൈ​മാ​റി​യ​താ​യി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    TAGS:Bahrain NewsMuharraqarrestedgulf news malayalam
    News Summary - Metal sheets worth 5,000 dinars stolen; several Asian nationals arrested in Muharraq
