5000 ദിനാർ മൂല്യമുള്ള മെറ്റൽ ഷീറ്റുകൾ മോഷ്ടിച്ചു;മുഹറഖിൽ നിരവധി ഏഷ്യൻ സ്വദേശികൾ അറസ്റ്റിൽtext_fields
മനാമ: മുഹറഖ് ഗവർണറേറ്റ് പൊലീസ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ഒരു നിർമാണ സൈറ്റിൽ നിന്ന് 5000 ദീനാർ മൂല്യമുള്ള മെറ്റൽ ഷീറ്റുകൾ മോഷ്ടിച്ച നിരവധി ഏഷ്യൻ സ്വദേശികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. മോഷണത്തെക്കുറിച്ച് പരാതി ലഭിച്ച ഉടൻതന്നെ, പൊലീസ് അന്വേഷണ നടപടികളും തിരച്ചിലുകളും ആരംഭിച്ചു. വിവരങ്ങളും തെളിവുകളും ശേഖരിച്ചതിലൂടെയാണ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചത്. മോഷണം പോയ സാധനങ്ങൾ പൂർണമായി കണ്ടെടുക്കാനും പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞു. ആവശ്യമായ നിയമനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, കേസ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയതായി ഡയറക്ടറേറ്റ് വിശദീകരിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register