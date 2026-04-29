യുദ്ധത്തിന്റെ സ്മൃതികൾ
നിനഞ്ഞ്
ഓർക്കാം,
നിന്റെ
ഓർമകൾ-
ക്കു പാടവം,
നിനക്ക് അറിയാം,
യുദ്ധത്തിന്റെ പൊക്കം,
പാപമീ പ്രവാസ ഭൂമികയിൽ,
നമ്മുടെ കൈകൾ പരസ്പരം
പിടിച്ചിരിക്കുന്നു
മനുജനത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ,
തുനങ്ങിയ ത്രിലോക
പിശാജുകൾ, നിന്റെ
ഓർമ്മകളിൽ എത്രമാത്രം
പരിഭ്രാന്തി
പകർന്നു നിന്നു എന്നെ
അറിയു. കടലിടുക്കിൻ
മേൽ ഉയർത്തും, വെല്ലു വിളി,
സമാധാന ചർച്ചകൾ,
പേരിട്ടു വിളിച്ചു,
നാളേക്കുള്ള പ്രവാസ ജീവിതം,
ദുർഗ്ഗമമാക്കുന്ന
വഴികളിൽ നടക്കുന്നു.
എന്തൊരു യുദ്ധസംഭവം,
കണ്ണീർ നിറഞ്ഞ കഥകൾ,
ജീവിതം തകർത്തു,
കനിഞ്ഞു, സ്നേഹത്തിന്റെ
പാതകൾ മറഞ്ഞു.
പുതിയ പുഞ്ചിരികൾ
തേടി, നമ്മുടെ
ഹൃദയങ്ങളിൽ തെളിയാം,
സമാധാനത്തിന്റെ
പാടത്ത്, നാം
ഒത്തുചേർന്ന് നിൽക്കാം
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register