Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 2:02 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 2:02 PM IST

    തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ലൈവ് അനൗണ്‍സ്മെന്റ് ഓര്‍മകള്‍

    text_fields
    bookmark_border
    തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ ലൈവ് അനൗണ്‍സ്മെന്റ് ഓര്‍മകള്‍
    cancel

    ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ ചെ​റു​വ​ഴി​ക​ളി​ൽ ഓ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ആ ​പ​ഴ​യ ജീ​പ്പി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ കെ​ട്ടി​യി​രു​ന്ന ലൗ​ഡ്സ്പീ​ക്ക​റി​ന്റെ ശ​ബ്ദം ഇ​ന്നും എ​ന്റെ ചെ​വി​യി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ആ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ദി​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ചൂ​ടും ആ​വേ​ശ​വും മ​ന​സ്സി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും പ്ര​തി​ധ്വ​നി​ക്കു​ന്നു.

    ഞാ​ൻ പ്ര​ചാ​ര​ണ​വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ അ​നൗ​ൺ​സ​റാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച കാ​ലം. ഈ ​പ്ര​വാ​സ മ​ണ്ണി​ല്‍ നി​ന്നും ഓ​രോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴും ഓ​ര്‍മ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ആ ​ലൈ​വ് അ​നൗ​ണ്‍സ്മെ​ന്റ് ഓ​ടി​യെ​ത്തും. മു​റു​ക്കി​യ മൈ​ക്ക് പി​ടി​ച്ച് ‘പ്രി​യ​മു​ള്ള​വ​രേ, ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ മ​തേ​ത​ര വി​ശ്വാ​സി​ക​ളേ, ഈ ​വ​രു​ന്ന ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് /നി​യ​മ സ​ഭ/​ലോ​ക്സ​ഭാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ന​മ്മു​ടെ സാ​ര​ഥി​യാ​യി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന............’ എ​ന്ന് തു​ട​ങ്ങി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ളു​ന്ന അ​നൗ​ൺ​സ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കേ​വ​ലം ജോ​ലി മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല; അ​തൊ​രു ജീ​വി​ത​പാ​ഠ​വും ആ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന് ലൈ​വ് അ​നൗ​ണ്‍സ്മെ​ന്റു​ക​ള്‍ കു​റ​വാ​ണ്.

    നേ​ര​ത്തേ റെ​ക്കോ​ര്‍ഡ് ചെ​യ്ത അ​നൗ​ണ്‍സ്മെ​ന്റു​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ചാ​ര​ണ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ല​ധി​ക​വും. അ​ന്ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ഗ്രാ​മ​വീ​ഥി​ക​ളി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​മ്പോ​ള്‍ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ക​ട്ടൗ​ട്ടു​ക​ളും പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളും അ​തൊ​രു ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗം​പോ​ലെ തോ​ന്നും. ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​മ്മു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണ വാ​ഹ​നം എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ചാ​യ​യും ജ്യൂ​സു​ക​ളും കൊ​ണ്ട് വ​ര​വേ​ൽ​പ്പു​ണ്ടാ​കും. ചി​ല​ർ ആ​ശം​സി​ച്ച് ക​ട​ന്നു​പോ​കും, ചി​ല​ർ മ​റു​വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ഒ​രു മ​ന്ദ​ഹാ​സം മാ​ത്രം ന​ല്‍കും.

    ഈ ​വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ജ​ന്മം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് എ​ന്ന​ത് വെ​റും വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് അ​ല്ല. അ​ത് നാ​ടി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വി​നെ​യും ആ​ഗ്ര​ഹ​ങ്ങ​ളെ​യും ഭാ​വി​യു​ടെ രൂ​പ​രേ​ഖ​ക​ളെ​യും വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ഒ​രു പൊ​തു സം​ഭാ​ഷ​ണ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MemoriesAnnouncementsduring
    News Summary - Memories of live announcements during elections
    Similar News
    Next Story
    X