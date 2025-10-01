Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 10:21 AM IST

    ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ അ​ണ​യാ​ത്ത സി.​എ​ച്ച് മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ അ​ണ​യാ​ത്ത സി.​എ​ച്ച് മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ഈ​സ്റ്റ് റി​ഫ സി.​എ​ച്ച് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം

    മ​നാ​മ: കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഈ​സ്റ്റ് റി​ഫാ ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സി.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ അ​നു​സ്മ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഈ​സ്റ്റ് റി​ഫ സി.​എ​ച്ച് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സാ​ജി​ദ് കൊ​ല്ലി​യി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഫൈ​സ​ൽ ക​ണ്ടീ​താ​ഴ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഫ​സ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. മാ​പ്പി​ള​ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ മാ​പ്പി​ള​ക​ല​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും കേ​ര​ള ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും സ​ദ​സ്സി​നോ​ട് സം​വ​ദി​ച്ചു.

    കെ.​എം.​സി.​സി സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ൻ. അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ്, മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഹ​രി​ത ക​ലാ​വേ​ദി ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ എം.​എ. റ​ഹ്മാ​ൻ, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ സി​ദ്ദീ​ഖ് എം.​കെ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. 15ൽ​പ​രം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും മ​റ്റ് ഗാ​യ​ക​രു​ടെ​യും ആ​ലാ​പ​നം സ​ദ​സ്സി​ന് കു​ളി​ർ​മ​യേ​കി.

    കെ.​എം.​സി.​സി മു​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​പ്പി​ള ക​ലാ​രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ള്ള നി​സാ​ർ ഉ​സ്മാ​ൻ, കേ​ര​ള അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യും സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ൾ മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​റും വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളാ​യി. കെ.​എം.​സി.​സി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, ഫ​സ​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ, സ​ഫീ​ർ കെ.​പി, മു​സ്ത​ഫ കെ, ​നി​സാ​ർ മാ​വി​ലി, സ​ജീ​ർ സി.​കെ, ന​സീ​ർ ഉ​റു​തൊ​ടി, താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ പി ​ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി, അ​ബ്ദു റ​സാ​ഖ് അ​മാ​ന​ത്ത്, മു​സ്ത​ഫ പ​ട്ടാ​മ്പി, റ​സാ​ക്ക് മ​ണി​യൂ​ർ, ആ​സി​ഫ് കെ.​വി, സി​ദ്ദീ​ഖ് എ.​പി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ തി​ല്ല​ങ്കേ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ചാ​ലി​ക്ക​ണ്ടി, കാ​ജാ​ഹു​സൈ​ൻ, ഉ​സ്മാ​ൻ ടി​പ്ടോ​പ്, റാ​ഷി​ദ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​ടി. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​മീ​ർ വി.​എം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newscompetitiongulforganized
    News Summary - Memorable CH Apology Song Competition Organized
    Similar News
    Next Story
    X