ബഹ്റൈനിൽ മെഗാ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു

ബഹ്റൈനിൽ മെഗാ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മനാമ: ഇന്ത്യയുടെ 80-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, മഹാനായ ദേശീയ നേതാവും സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനിയുമായ തിരു. യു. മുത്തുരാമലിംഗ തേവരുടെ സ്മരണാർത്ഥം, തേവർ പേരവൈ ബഹ്റൈൻ, അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റലുമായി സഹകരിച്ച് മെഗാ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
പി.എൽ.സി ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ ഗ്ലോബൽ പി.ആർ.ഒ & പ്രസിഡന്റ് സുധീർ തിരുനിലത്ത് മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ സയ്യിദ് ഹനീഫ് വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാരും മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാരും ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി. തേവർ പേരവൈ ബഹ്റൈൻ പ്രസിഡന്റ് എൻ. തിരുമേനി, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ. ശങ്കർ രാജ്, ഇവന്റ് കോഓർഡിനേറ്റർ സുരേഷ് കോട്ടൂർ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ക്യാമ്പിൽ 250-ലധികം പേർക്ക് സൗജന്യ ആരോഗ്യ പരിശോധനകളും മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷനും മറ്റ് ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളും ലഭിച്ചു.
സമൂഹ സേവനത്തിന്റെയും സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെയും മികച്ച മാതൃകയായി മാറിയ ക്യാമ്പ്, ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്റെ മഹത്വവും തിരു. യു. മുത്തുരാമലിംഗ തേവരുടെ സേവനങ്ങളും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിന്റെ വിജയത്തിനായി സഹകരിച്ച ഡോക്ടർമാർ, മെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ, സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ, സംഘടനാ അംഗങ്ങൾ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് സംഘാടകർ നന്ദി അറിയിച്ചു.
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