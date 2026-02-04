Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Feb 2026 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Feb 2026 1:27 PM IST

    ‘മീ​റ്റ് യു​വ​ർ ഡോ​ക്ട​ർ’ മെ​ഡ്കെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​ന്

    രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ 11 വ​രെ സി​ഞ്ചി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി സെ​ന്റ​റി​ൽ
    'മീ​റ്റ് യു​വ​ർ ഡോ​ക്ട​ർ' മെ​ഡ്കെ​യ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റി​ന്
    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​റി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ മെ​ഡ്കെ​യ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ള്ള ‘മീ​റ്റ് യു​വ​ർ ഡോ​ക്ട​ർ’ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ആ​റ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 11 വ​രെ സി​ഞ്ചി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി സെ​ന്റ​റി​ലാ​ണ് മീ​റ്റ് യു​വ​ർ ഡോ​ക്ട​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ് ന​ട​ക്കു​ക. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സ്ഥി​തി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ൽ​ക​ര​ണം, കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യി മീ​റ്റ് യു​വ​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വി​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക്യാ​മ്പ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗം, കാ​ർ​ഡി​യോ​ള​ജി, ഇ.​എ​ൻ.​ടി, ഡെ​ന്റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​രാ​യ ഡോ. ​അ​നൂ​പ് അ​ബ്ദു​ല്ല, ഡോ. ​ഫൈ​സ​ൽ, ഡോ. ​ജ​യ്സ് ജോ​യ്, ഡോ. ​നി​ദ ഫെ​ലി​ക്സ്, ഡോ. ​ശ​ഹീ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ഡോ. ​ജാ​സ്മി​ൻ മൊ​യ്തു തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്താ​നും ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ച്ച​റി​യാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​ണ് മീ​റ്റ് യു​വ​ർ ഡോ​ക്ട​ർ ഹെ​ൽ​ത്ത് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വി​ലൂ​ടെ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് മെ​ഡ്കെ​യ​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​ന​സ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി അ​റി​യി​ച്ചു.

