Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമ​ദീ​നാ പാ​ഷ​ൻ; ജ​സീ​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 11:23 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 11:23 AM IST

    മ​ദീ​നാ പാ​ഷ​ൻ; ജ​സീ​ൽ ക​മാ​ലി അ​ര​ക്കു​പ​റ​മ്പി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ദീ​നാ പാ​ഷ​ൻ; ജ​സീ​ൽ ക​മാ​ലി അ​ര​ക്കു​പ​റ​മ്പി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    cancel
    camera_alt

    മ​ദീ​നാ പാ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ജ​സീ​ൽ ക​മാ​ലി അ​ര​ക്കു​പ​റ​മ്പി​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന 'മ​ദീ​നാ പാ​ഷ​ൻ' പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നെ​ത്തി​യ എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് ഇ​സ്തി​ഖാ​മ സ്റ്റേ​റ്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​സീ​ൽ ക​മാ​ലി അ​ര​ക്കു​പ​റ​മ്പി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഊ​ഷ്മ​ള സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള മ​ദ്ഹു​ക​ളി​ലൂ​ടെ വി​ശ്വാ​സി​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​ടു​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​യാ​ണ് 'മ​ദീ​നാ പാ​ഷ​ൻ'.

    വി​ശ്വാ​സി​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളെ അ​നി​ർ​വ​ച​നീ​യ​മാ​യ മ​ദ്ഹി​ലൂ​ടെ മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ പ്രോ​ഗ്രാ​മാ​ണ് മ​ദീ​ന പാ​ഷ​ൻ. മ​നാ​മ ഗോ​ൾ​ഡ് സി​റ്റി​യി​ൽ സ​മ​സ്ത ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് മു​ത​ൽ മ​ദ്ഹ് പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, മ​ദ്ഹ് ആ​ലാ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ക്യാ​മ്പും രാ​ത്രി 8.30ന് ​ബ​ഹു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് കൊ​ണ്ടു​ള്ള പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​ട​ക്കും.

    വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സ്വീ​ക​ര​ണ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദാ​ജി, എ​സ്.​എം. അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, അ​ശ്റ​ഫ് അ​ൻ​വ​രി ചേ​ല​ക്ക​ര, ഹാ​ഫി​ള് ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ, ഇ​സ്മാ​യീ​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, സ​ജീ​ർ പ​ന്ത​ക്ക​ൽ, ബ​ഷീ​ർ ദാ​രി​മി എ​രു​മാ​ട്, ശ​ഫീ​ഖ് നു​ജൂ​മി പെ​രു​മ്പി​ലാ​വ്, റ​ബീ​അ് ഫൈ​സി അ​മ്പ​ല​ക്ക​ട​വ്, ഉ​സ്മാ​ൻ മൗ​ല​വി, അ​സ്‌​ലം ജി​ദാ​ലി, സു​ബൈ​ർ 'ഫ്രീ​ഡം', സു​ലൈ​മാ​ൻ പ​റ​വൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmedinagulfBahrain
    News Summary - Medina Pashan; Jaseel Kamali accepted the Arakkuparam
    Similar News
    Next Story
    X