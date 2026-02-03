Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 11:52 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 11:52 AM IST

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    cancel
    camera_alt

    ‘മ​ല​യാ​ളി ലേ​ഡീ​സ് ഗ്രൂ​പ്പ്‌ ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ‘മ​ല​യാ​ളി ലേ​ഡീ​സ് ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ’ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. അ​ദ്ലി​യ​യി​ലെ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ 125ൽ ​അ​ധി​കം ആ​ളു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഡോ​ക്ട​ർ ചെ​റി​യാ​ൻ ക്യാ​മ്പ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും ഷ​റ​ഫ് അ​ലി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. മ​ല​യാ​ളി ലേ​ഡീ​സ് ഗ്രൂ​പ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷെ​റീ​ൻ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ക്ലാ​സി​ൽ അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ലെ ഡോ​ക്ട​ർ ആ​യി​ഷ കാ​ൻ​സ​ർ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും സം​സാ​രി​ച്ചു.

    വി​ശി​ഷ്ട അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​ത​രാ​ത്, സെ​യ്ദ് ഹ​നീ​ഫ്, ഹു​സൈ​ൻ വ​യ​നാ​ട്, അ​ൻ​സി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക്യാ​മ്പി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​യ​ത്നി​ച്ച അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​നും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ത്യേ​കം മെ​മ​ന്റോ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചു. മ​ല​യാ​ളി ലേ​ഡീ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ക്യാ​മ്പ് നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ഷ​റ​ഫ് അ​ലി ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു. സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും ലേ​ഡീ​സ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsmedical campgulfBahrainorganized
    News Summary - Medical camp organized
    Similar News
    Next Story
    X