Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 11:40 AM IST

    നേ​പ്പാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്കാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ന്‍ ക്യാ​മ്പ്

    നേ​പ്പാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്കാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ന്‍ ക്യാ​മ്പ്
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ നേ​പ്പാ​ള്‍ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ഷി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി. നേ​പ്പാ​ള്‍ എം​ബ​സി​യു​ടെ​യും നേ​പ്പാ​ളി ക്ല​ബ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ല്‍ നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് പേ​ര്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.ക്യാ​മ്പി​ല്‍ പ്ര​മേ​ഹം, കൊ​ള​സ്‌​ട്രോ​ള്‍, യൂ​റി​ക് ആ​സി​ഡ്, ക്രി​യാ​റ്റി​നി​ന്‍, എ​സ്ജി​പി​ടി എ​ന്നീ ലാ​ബ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളും ബി​പി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ബി​എം​ഐ​യും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യ​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, ഇ​വ​ര്‍ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ ഡോ​ക്ട​ര്‍ ക​ണ്‍സ​ള്‍ട്ടേ​ഷ​നും ന​ല്‍കി.

    ക്യാ​മ്പി​ല്‍ നേ​പ്പാ​ള്‍ അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ തൃ​ത്ത​രാ​ജ് വ​ഗേ​ല മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. ഷി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ ആ​ശു​പ​ത്ര​യി​ലെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം മ​തി​പ്പ് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഷി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണം തു​ട​രു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു. നേ​പ്പാ​ള്‍ പൗ​ര​ന്‍മാ​ര്‍ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ​യും അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    നേ​പ്പാ​ള്‍ എം​ബ​സി അ​റ്റാ​ഷെ ദീ​പ് രാ​ജ് ജോ​ഷി, ഷി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ സി​ഇ​ഒ ഹ​ബീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ന്‍, മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ഡ​യ​ര​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​സ​ല്‍മാ​ന്‍ ഗ​രീ​ബ് എ​ന്നി​വ​രും സം​സാ​രി​ച്ചു. അം​ബാ​സ​ഡ​ര്‍ക്ക് സി​ഇ​ഒ മെ​മ​ന്റോ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ ക്യാ​മ്പി​ന് നേ​പ്പാ​ള്‍ ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ദീ​പ​ക് ഗു​രു​ങ്, ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൃ​ഷ്ണ കം​ച്ച മ​ഗ​ര്‍, ഷി​ഫ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റിം​ഗ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന​സ്, അ​ബ്ദ​ല്‍ സാ​ദി​ഖ്, ന​സീ​ര്‍ പാ​ണ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി.

    TAGS:Gulf Newsmedical campNepaleseBahrain News
    News Summary - Medical camp for Nepalese nationals
