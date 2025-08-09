Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    Bahrain
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 9:27 AM IST

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    cancel

    മ​നാ​മ: സെ​വ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം ലേ​ഡീ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കിം​സ് ഹെ​ൽ​ത്ത് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​രാ​വി​ലെ 7.30 മു​ത​ൽ 12 മ​ണി വ​രെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും ന​ട​ത്തു​ന്നു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​നോ​ട് അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് തൈ​റോ​യ്ഡ് രോ​ഗ​വും ചി​കി​ത്സ​രീ​തി​ക​ളും വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ഡോ. ​റി​ജോ ജ​യ​രാ​ജ്‌ മം​ഗ​ല​ശ്ശേ​രി​യി​ലി​ന്റെ ച​ർ​ച്ച ക്ലാ​സും മ​റ്റ് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ഫ്രീ ​ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ടേ​ഷ​നും ല​ഭി​ക്കും. പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​വാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ താ​ഴെ​പ്പ​റ​യു​ന്ന ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം. മി​നി മാ​ത്യു (38857040), അ​ഞ്ജു സ​ന്തോ​ഷ് (37754668), മു​ബി​ന മ​ൻ​ഷീ​ർ (34135170), ഡോ. ​അ​ഞ്ജ​ന വി​നീ​ഷ് (33480516), ലി​ബി ജെ​യ്സ​ൺ (38483960), ദീ​പ്തി റി​ജോ​യ് (66390095), മു​ഫീ​ദ മു​ജീ​ബ് 37171518. എ​ല്ലാ​വ​രും ഈ ​അ​വ​സ​രം പ​ര​മാ​വ​ധി ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് സെ​വ​ന്‍ ആ​ർ​ട്സ് ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​നോ​ജ് മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജേ​ക്ക​ബ് തേ​ക്കു​തോ​ട്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബൈ​ജു മ​ല​പ്പു​റം, ട്ര​ഷ​റ​ർ തോ​മ​സ് ഫി​ലി​പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsmedical campSeven Arts Cultural ForumBahrain News
    News Summary - Medical Camp
    Similar News
    Next Story
    X