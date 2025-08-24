Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 24 Aug 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Aug 2025 8:44 AM IST

    ചി​കി​ത്സ​സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണ​വും കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​വും

    friends of adoor
    ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് അ​ടൂ​ർ സ​ഹാ​യ​വി​ത​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ അ​ടൂ​ർ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സൗ​ഹൃ​ദ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ഫ്ര​ണ്ട്സ് ഓ​ഫ് അ​ടൂ​ർ കാ​ൻ​സ​ർ, വൃ​ക്ക​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ചി​കി​ത്സ​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ബി​നു​രാ​ജ് ത​ര​ക​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.അ​ടൂ​ർ ആ​ന​ന്ദ​പ്പ​ള്ളി സെ​ന്റ് ജോ​ർ​ജ് ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ്‌ ച​ർ​ച്ച് പാ​രി​ഷ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബി​ജു​മോ​ൻ പി.​വൈ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഖ്യാ​തി​ഥി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സ്പീ​ക്ക​ർ ചി​റ്റ​യം ഗോ​പ​കു​മാ​ർ ചി​കി​ത്സ സ​ഹാ​യ വി​ത​ര​ണം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഫാ. ​കു​ര്യ​ൻ പാ​ണു​വേ​ലി​ൽ, ര​മേ​ശ്‌​കു​മാ​ർ, എ.​പി. ജ​യ​ൻ, ജോ​ൺ​സ​ൻ ക​ല്ലു​വി​ള​യി​ൽ, മോ​നാ​ച്ച​ൻ, ചെ​റി​യാ​ൻ, സി​യാ​ദ് ഏ​ഴം​കു​ളം, തോ​മ​സ്, കു​ര്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ മു​ഖ്യ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രാ​യ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​കു​മാ​ർ നാ​യ​ർ, കെ.​എം. ചെ​റി​യാ​ൻ, ജോ​ൺ​സ​ൻ ക​ല്ലു​വി​ള​യി​ൽ, ബി​നു​രാ​ജ് ത​ര​ക​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​കു​മാ​ർ നാ​യ​ർ, ജോ​യ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ൺ​സ​ൻ ക​ല്ലു​വി​ള​യി​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ സു​ഭാ​ഷ് തോ​മ​സ്, വ​നി​താ​വേ​ദി അം​ഗം ഗ്ലാ​ഡി​സ് ബി​നു​രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്രോ​ഗ്രാം കേ​ര​ള കോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ബി​നു ചാ​ക്കോ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

