Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 2:25 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 2:25 PM IST

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ​ക​പ്പ് സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഈ ​മാ​സം 16, 17 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ​ക​പ്പ് സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ഈ ​മാ​സം 16, 17 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ
    മ​നാ​മ: കാ​ൽ​പ്പ​ന്ത് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ര​യി​ള​ക്കി, ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്‍റെ പു​തു​ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​തി​യ `മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സോ​ക്ക​ർ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ 'ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെൻറി​ന്റെ സീ​സ​ൺ 2 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16,17 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ് ലി ​ക്ല​ബ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ട്ട് മി​ക​വു​റ്റ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മു​ക​ളെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്.

    പ​ടു​കൂ​റ്റ​ൻ ക​പ്പും മി​ക​ച്ച പ്രൈ​സ് മ​ണി​യും വി​പു​ല​മാ​യ ജ​ന​കീ​യ​ത​യും സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി​ന് പൊ​ലി​മ പ​ക​രും. ക​ളി​യോ​ടൊ​പ്പം ക​ല​യും വി​നോ​ദ​വും സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ച് വേ​റി​ട്ട രീ​തി​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും സം​ഘാ​ട​നം. ഫു​ട്ബാ​ൾ മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ന് പൊ​ലി​മ ന​ൽ​കാ​ൻ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ക്കും. ഒ​പ്പ​ന​യും ഗാ​ന​മേ​ള​യും പാ​യ​സ മ​ത്സ​ര​വും പെ​നാ​ൽ​ട്ടി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ ക​ലാ​പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും സോ​ക്ക​ർ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​നെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കും.

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    മ​നാ​മ: ‘മീ​ഡി​യ വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് 2025’ സീ​സ​ൺ ര​ണ്ടി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു. സു​ബൈ​ർ എം.​എം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ്‌​വി ചെ​യ​ർ​മാ​നും അ​നീ​സ് വി.​കെ ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​ണ്.

    ഇ​ജാ​സ് മൂ​ഴി​ക്ക​ൽ (ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്), അ​ബ്ദു​ൽ അ​ഹ​ദ് (വ​ള​ന്റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സ​വാ​ദ് (ടീം ​ആ​ൻ​ഡ് റ​ഫ​റി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ), അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മ​റാ​സീ​ൽ (ഗെ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്‌​മെ​ന്റ്), സി​റാ​ജ് കി​ഴു​പ്പി​ള്ളി​ക്ക​ര, ഷെ​ഫി ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ (പ്ര​ചാ​ര​ണം), മൂ​സ കെ. ​ഹ​സ​ൻ (സൗ​ണ്ട്), ജാ​ബി​ർ (റി​ഫ്ര​ഷ്മെ​ന്‍റ്), ഷാ​ഹു​ൽ (പ്രോ​ഗ്രാം), ഇ​ർ​ഷാ​ദ് (ഇ​വ​ന്റു​ക​ൾ), ലൂ​ന ഷ​ഫീ​ഖ് (പാ​യ​സ മ​ത്സ​രം), ജു​നൈ​ദ് (ഗ്രൗ​ണ്ട് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്), സി​റാ​ജ് വെ​ണ്ണാ​റോ​ടി (ഫെ​സി​ലി​റ്റി​സ്), മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​മ്മാ​സ് (പ്രി​ന്‍റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി), ഫ​രീ​ദ് (മെ​ഡി​ക്ക​ൽ), ഇ​ർ​ഫാ​ൻ (ഐ.​ടി), സ​ലാ​ഹു​ദ്ദീ​ൻ (ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്‌), റ​ഈ​സ് സു​ലൈ​മാ​ൻ (ഫു​ഡ് സ്റ്റാ​ൾ), മ​ജീ​ദ് ത​ണ​ൽ (ഇ​ൻ​വി​റ്റേ​ഷ​ൻ), അ​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ൻ (പെ​നാ​ൽ​ട്ടി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ട്), സാ​ജി​ർ (ആ​ർ​ട്ട്), സു​ബൈ​ർ എം.​എം, സ​ഈ​ദ് റ​മ​ദാ​ൻ ന​ദ് വി, ​ജ​മാ​ൽ ഇ​രി​ങ്ങ​ൽ (ക്രൈ​സി​സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്), അ​ജ്മ​ൽ ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ (ഗി​ഫ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് മെ​മ​ന്‍റോ​സ്) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ. സ​ജീ​ബ്, ബ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ, സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ, സ​മീ​ർ ഹ​സ​ൻ, ബ​ഷീ​ർ, അ​ബ്ദു​ല്ലാ​ഹ്‌, ജ​ലീ​ൽ മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി, റ​ഫീ​ഖ് മ​ണി​യ​റ, ഫാ​ത്തി​മ സ്വാ​ലി​ഹ്, റ​ഷീ​ദ സു​ബൈ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ മ​ങ്ക​ട, ജൈ​സ​ൽ ശ​രീ​ഫ്, ഫ​വാ​സ്, ശാ​ക്കി​ർ കൊ​ടു​വ​ള്ളി, സ​ഫീ​ർ, ഗ​ഫൂ​ർ മൂ​ക്കു​ത​ല തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്.

    TAGS:Bahrain Newsmedia one super cup
