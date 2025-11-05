Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    വാ​ഹ​നം ന​ന്നാ​ക്കാ​നെ​ടു​ത്ത് ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം മാ​റ്റി​യ മെ​ക്കാ​നി​ക്കി​ന് മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ

    വാ​ഹ​നം ന​ന്നാ​ക്കാ​നെ​ടു​ത്ത് ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം മാ​റ്റി​യ മെ​ക്കാ​നി​ക്കി​ന് മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ
    മ​നാ​മ: ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്റെ കാ​ർ ന​ന്നാ​ക്കാ​നാ​യി കൈ​പ്പ​റ്റി​യ ശേ​ഷം വ​ഞ്ച​ന​യി​ലൂ​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ൽ, മെ​ക്കാ​നി​ക്കി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ബു​ദ​യ്യ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 32കാ​ര​നാ​യ പ്ര​തി, ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ന്റെ അ​റി​വി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് ഹ്യു​ണ്ടാ​യ് ആ​ക്‌​സ​ന്റ് കാ​റി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം ത​ന്റെ പേ​രി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത്.

    ലൈ​സ​ൻ​സ് പ്ലേ​റ്റ് ന​മ്പ​റും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. വ​ഞ്ച​ന, ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ന്റെ ഒ​പ്പ് വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ക്ക​ൽ, കാ​ർ വി​ൽ​പ​ന ക​രാ​ർ കെ​ട്ടി​ച്ച​മ​ക്ക​ൽ, വ്യാ​ജ​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ച ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക രേ​ഖ​ക​ൾ മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ കോ​ട​തി ഏ​ഴ് കു​റ്റ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചു​മ​ത്തി​യ​ത്.

    സം​ഭ​വം ന​ട​ന്ന​ത് ഇ​ങ്ങ​നെ; വീ​ടി​ന് പു​റ​ത്ത് നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന കേ​ടാ​യ 2015 മോ​ഡ​ൽ ഹ്യു​ണ്ടാ​യ് ആ​ക്‌​സ​ന്റ് കാ​ർ കാ​ണാ​നി​ട​യാ​യ പ്ര​തി കാ​ർ ന​ന്നാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ താ​ൻ വി​ദ​ഗ്ധ​നാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് കാ​ർ ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ എ​ടു​ത്ത​ത്. കാ​ർ കൈ​പ്പ​റ്റി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം, എ​ൻ​ജി​ൻ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം എ​ന്നും അ​തി​നാ​യി പു​തി​യ എ​ൻ​ജി​ൻ വാ​ങ്ങാ​മെ​ന്നും പ്ര​തി ഇ​ര​യെ അ​റി​യി​ച്ചു. അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കും സ്‌​പെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്‌​സി​നു​മാ​യി ഇ​യാ​ൾ പ​ല​ത​വ​ണ പ​ണ​വും വാ​ങ്ങി.

    ഒ​ടു​വി​ൽ, പു​തി​യ എ​ൻ​ജി​ൻ കാ​റി​ന് അ​നു​യോ​ജ്യ​മ​ല്ലെ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് പ്ര​തി ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റു​ക​യും തു​ട​ർ​ന്ന് ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തോ​ളം രാ​ജ്യം വി​ട്ടു​പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ത​ന്റെ കാ​റി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി പ്ര​തി​യു​ടെ പേ​രി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി എ​ന്ന് ഇ​ര അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​നാം​ഗ​മാ​യ 30കാ​ര​നാ​ണ് ഈ ​ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​യ​ത്. നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി ഹൈ ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി ഇ​പ്പോ​ൾ പ്ര​തി​ക്ക് ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - Mechanic who changed ownership of vehicle while repairing it gets three years in prison
