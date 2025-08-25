Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    25 Aug 2025 1:52 PM IST
    Updated On
    25 Aug 2025 1:53 PM IST

    മീ​ഫ്ര​ണ്ടി​നൊ​പ്പം മീ-​ഓ​ണം ക്വി​സ് കോ​ണ്ട​സ്റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കൂ, സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടൂ

    മീ​ഫ്ര​ണ്ടി​നൊ​പ്പം മീ-​ഓ​ണം ക്വി​സ് കോ​ണ്ട​സ്റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കൂ, സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടൂ
    മ​നാ​മ: കേ​ര​ളീ​യ​രു​ടെ ദേ​ശീ​യ ഉ​ത്സ​വ​മാ​യ ഓ​ണം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് മീ​ഫ്ര​ണ്ടും ​ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​വും ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന മീ-​ഓ​ണം ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം. ഇ​ന്നു​മു​ത​ൽ ​ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ബ​ഹ്റൈ​ൻ ദി​ന​പ​ത്ര​ത്തി​ലും മീ​ഫ്ര​ണ്ട് ആ​പ്പി​ലും പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശ​രി​യു​ത്ത​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​വ​രി​ൽ ​നി​ന്ന് ദി​വ​സ​വും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഭാ​ഗ്യ​ശാ​ലി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം.

    12 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 12 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 25 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ അ​ഞ്ച് വ​രെ​യാ​ണ് മ​ത്സ​രം. മീ​ഫ്ര​ണ്ട് ആ​പ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​ണ് കോ​ണ്ട​സ്റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​വു​ക.

    പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി നി​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത് ഇ​ത്ര​മാ​ത്രം

    നി​ങ്ങ​ളൊ​രു മീ​ഫ്ര​ണ്ട് യൂ​സ​ർ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ്ലേ​സ്റ്റോ​റി​ൽ നി​ന്നോ ആ​പ് സ്റ്റോ​റി​ൽ നി​ന്നോ മീ​ഫ്ര​ണ്ട് ആ​പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. മൊ​ബൈ​ൽ ന​മ്പ​ർ കൊ​ടു​ത്ത് സൈ​ൻ അ​പ് ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം ആ​പ് തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കാ​ണു​ന്ന പോ​സ്റ്റ​റി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്ത് നേ​രി​ട്ട് ക്വി​സി​ലേ​ക്ക് പ്ര​വേ​ശി​ക്കാം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​പ്പി​ൽ 'more'ൽ ​ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്ത ശേ​ഷം കോ​ണ്ട​സ്റ്റ് എ​ന്ന ഓ​പ്ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാം. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഇ​ന്നു​ത​ന്നെ മീ​ഫ്ര​ണ്ട് ആ​പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യൂ. ലി​ങ്കു​ക​ൾ താ​ഴെ

    Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.madhyamam.mefriend

    Apple: https://apps.apple.com/bh/app/mefriend/id1614433271

    TAGS:Gulf NewsBahrainonam quizMe Friend
