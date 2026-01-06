Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    6 Jan 2026 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 11:00 AM IST

    എം.​സി.​എം.​എ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    എം.​സി.​എം.​എ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    എം.​സി.​എം.​എ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: സെ​ന്റ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് മ​ല​യാ​ളി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ (എം.​സി.​എം.​എ) യു​ടെ 2026ലെ ​മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ എം.​സി.​എം.​എ ഓ​ഫി​സി​ൽ​വെ​ച്ച് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ശി​ഫ അ​ൽ​ജ​സി​റ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​ബീ​ർ അ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യ സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ല​വി​ലെ കാ​ബി​ന​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

