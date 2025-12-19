ഖത്തറിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഭരണകൂടത്തിനും സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയുമുണ്ടാകട്ടെ-ബഹ്റൈൻ രാജാവ്text_fields
ദോഹ: ഖത്തർ ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഖത്തർ അമീർ ശൈഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനിക്ക് ബഹ്റൈൻ രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഈസ ആൽ ഖലീഫയും കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു. സഹോദര രാജ്യമായ ഖത്തറിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഭരണകൂടത്തിനും കൂടുതൽ പുരോഗതിയും സമൃദ്ധിയും ആരോഗ്യവും ഇരുവരും സന്ദേശത്തിൽ ആശംസിച്ചു.
അമീറിന് പുറമേ ഖത്തർ ഡെപ്യൂട്ടി അമീർ ശൈഖ് അബ്ദുല്ല ബിൻ ഹമദ് ആൽഥാനി, ഖത്തർ പ്രധാനമന്ത്രിയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുമായ ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ജാസിം ആൽഥാനി എന്നിവർക്കും പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫ പ്രത്യേക അഭിനന്ദന സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചു. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രപരമായ ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുന്നതിനും മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള താൽപര്യം ഭരണാധികാരികൾ സന്ദേശത്തിൽ പങ്കുവെച്ചു.
