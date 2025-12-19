Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 11:48 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 11:48 AM IST

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും സ​മൃ​ദ്ധി​യും പു​രോ​ഗ​തി​യു​മു​ണ്ടാ​ക​ട്ടെ-ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ്

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും സ​മൃ​ദ്ധി​യും പു​രോ​ഗ​തി​യു​മു​ണ്ടാ​ക​ട്ടെ-ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ്
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. സ​ഹോ​ദ​ര രാ​ജ്യ​മാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി​യും സ​മൃ​ദ്ധി​യും ആ​രോ​ഗ്യ​വും ഇ​രു​വ​രും സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    അ​മീ​റി​ന് പു​റ​മേ ഖ​ത്ത​ർ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ്ര​ത്യേ​ക അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ചു. ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി ഒ​ത്തൊ​രു​മി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

