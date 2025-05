cancel camera_alt വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ചാ​രി​റ്റി വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഭ‍ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മ​നാ​മ: വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി - ‘സാ​ന്ത്വ​നം’ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ മേ​യ്‌​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​ഭാ​ത​ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്‌​തു. ചാ​രി​റ്റി വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ജി​ത് കു​മാ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ സി​ബി​ൻ സ​ലിം പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​ഹ​ജീ​വി​ക​ളോ​ടു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം പു​ണ്യ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ തു​ട​ർ​ന്നും ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​നു​വേ​ണ്ട എ​ല്ലാ സ​ഹാ​യ​വും ചാ​രി​റ്റി വി​ങ്ങി​ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ധ​നേ​ഷ് മു​ര​ളി, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​നി​ൽ യു.​കെ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കെ.​കെ. ബി​ജു, റെ​ജി രാ​ഘ​വ​ൻ, സേ​തു ബാ​ല​ൻ, സ​ന്തോ​ഷ്‌, ര​ജീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സ​ന്തോ​ഷ്‌ ബാ​ബു, സ​നി​ൽ വ​ള്ളി​കു​ന്നം എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

News Summary -

May Day was celebrated under the leadership of Voice of Alleppey Charity Wing