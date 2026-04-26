മെയ് ദിനം: ഞായറാഴ്ച പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് കിരീടാവകാശി

Posted Ondate_range 26 April 2026 8:13 PM IST
Updated Ondate_range 26 April 2026 8:13 PM IST
മെയ് ദിനം: ഞായറാഴ്ച പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച് കിരീടാവകാശിtext_fields
News Summary - May Day: Crown Prince declares Sunday a public holiday
മനാമ: അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിലാളി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തെ മന്ത്രാലയങ്ങൾക്കും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് ആൽ ഖലീഫയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. 2026 മെയ് 1 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഇത്തവണത്തെ മെയ് ദിനം.
ഔദ്യോഗിക അവധി ദിനം വെള്ളിയാഴ്ചയായതിനാൽ, അതിന് പകരമായി മെയ് 3 ഞായറാഴ്ച രാജ്യത്ത് പൊതു അവധിയായിരിക്കും. വെള്ളിയും ശനിയും വാരാന്ത്യ അവധി കൂടി വരുന്നതിനാൽ സർക്കാർ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് തുടർച്ചയായ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധി ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകും.
