Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബഹ്റൈനിലെ ഏഴാമത്തെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 2:12 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 2:12 PM IST

    ബഹ്റൈനിലെ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റോർ ഹമദ് ടൗണിൽ തുറന്ന് മാക്സ്

    text_fields
    bookmark_border
    ബഹ്റൈനിലെ ഏഴാമത്തെ സ്റ്റോർ ഹമദ് ടൗണിൽ തുറന്ന് മാക്സ്
    cancel
    camera_alt

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ മാ​ക്സ് സ്റ്റോ​ർ ഹ​മ​ദ് ടൗ​ണി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    മ​നാ​മ: അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ഫാ​ഷ​ൻ ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ മാ​ക്സ് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഏ​ഴാ​മ​ത്തെ സ്റ്റോ​ർ ഹ​മ​ദ് ടൗ​ണി​ൽ തു​റ​ന്നു. ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ റൗ​ണ്ട്എ​ബൗ​ട്ട് ഒ​ന്നി​ലാ​ണ് പു​തി​യ സ്റ്റോ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​തി​വേ​ഗം വ​ള​രു​ന്ന ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ഹ​മ​ദ് ടൗ​ണി​ലെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ മി​ക​ച്ച​തും താ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്ന​തു​മാ​യ ഫാ​ഷ​ൻ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ് പു​തി​യ സ്റ്റോ​റി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം.

    പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, ഷൂ​സു​ക​ൾ, മ​റ്റ് ഫാ​ഷ​ൻ ആ​ക്സ​സ​റി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ വ​ലി​യ ശേ​ഖ​രം​ത​ന്നെ പു​തി​യ സ്റ്റോ​റി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തു​ല്യ​മാ​യ ഡി​സൈ​നു​ക​ളും മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​ര​വു​മു​ള്ള വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മി​ത​മാ​യ നി​ര​ക്കി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി ആ​ഗോ​ള ഫാ​ഷ​ൻ ട്രെ​ൻ​ഡു​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ്രാ​പ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ മാ​ക്സ് പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്.

    സി​റ്റി സെ​ന്റ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ഓ​യാ​സി​സ് മാ​ൾ ജു​ഫൈ​ർ, ഓ​യാ​സി​സ് മാ​ൾ റി​ഫ, അ​ൽ ഹ​യാ​ത്ത് മാ​ൾ, സീ​ഫ് മാ​ൾ-​ഇ​സ ടൗ​ൺ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മാ​ക്സ് സ്റ്റോ​റു​ക​ളു​ണ്ട്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​ളി​ൽ പു​തി​യൊ​രു സ്റ്റോ​ർ ഉ​ട​ൻ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Bahrain NewsHamad Towngulf news malayalam
    News Summary - Max opens seventh store in Bahrain in Hamad Town
    Similar News
    Next Story
    X