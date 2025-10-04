Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമാ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Oct 2025 11:18 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Oct 2025 11:18 AM IST

    മാ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    text_fields
    bookmark_border
    matt bahrain
    cancel
    camera_alt

    മാ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഷി​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദി​നു​ള്ള യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മാ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫൗ​ണ്ട​ർ അം​ഗ​വും മു​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ മു​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​വും ക​ഴി​ഞ്ഞ 32 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യു​മാ​യ തൃ​ശൂ​ർ മ​തി​ല​കം സ്വ​ദേ​ശി ആ​ഷി​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന് മാ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സീ​നി​യ​ർ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. മ​നാ​മ കെ. ​സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ മാ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗ​ഫൂ​ർ ക​യ്പ​മം​ഗ​ല​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഗ​മം സീ​നി​യ​ർ അം​ഗം സി​യാ​ദ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    റ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ദു​ല്ല മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ആ​ഷി​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. സ​ഗീ​ർ അ​ൽ മു​ല്ല, ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മാ​ള, സാ​ദി​ഖ്‌ ത​ളി​ക്കു​ളം, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം വ​ഴി​യ​മ്പ​ലം, റ​ഫീ​ഖ് അ​ബ്ബാ​സ്, ഷാ​ൻ​ഹേ​ർ മ​തി​ല​കം, ന​വാ​സ് വാ​ളൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    ആ​ശി​ഖി​നു​ള്ള മെ​മ​ന്റോ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഗ​ഫൂ​ർ ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം കൈ​മാ​റി. മാ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ലി കേ​ച്ചേ​രി സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ റ​ഷീ​ദ് വെ​ള്ളാ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsFarewellBahrain NewsMatt Bahrain
    News Summary - Matt Bahrain gives farewell
    Similar News
    Next Story
    X