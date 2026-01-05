Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 9:43 AM IST

    മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ബി​രു​ദ നി​ബ​ന്ധ​ന; പ്ര​വാ​സി നി​യ​മ​ന ബി​ൽ ശൂറ കൗ​ൺ​സി​ൽ വീ​ണ്ടും ത​ള്ളി

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ബി​രു​ദ നി​ബ​ന്ധ​ന; പ്ര​വാ​സി നി​യ​മ​ന ബി​ൽ ശൂറ കൗ​ൺ​സി​ൽ വീ​ണ്ടും ത​ള്ളി
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കു​റ​ഞ്ഞ യോ​ഗ്യ​ത മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ബി​രു​ദ​മാ​യി നി​ശ്ച​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശം ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഷൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ൽ വീ​ണ്ടും ത​ള്ളി.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ഈ ​ഭേ​ദ​ഗ​തി ബി​ല്ലി​നോ​ട് വി​യോ​ജി​പ്പ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    അ​നു​യോ​ജ്യ​രാ​യ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ​ക്ക് മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ബി​രു​ദ​വും പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ​വും വേ​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു എം.​പി​മാ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശം. നി​ല​വി​ലു​ള്ള സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​ദേ​ശി മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണെ​ന്നും പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മ​ല്ലെ​ന്നു​മാ​ണ് ഷൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നി​ല​പാ​ട്.

    എ​ല്ലാ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കും മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് ബി​രു​ദം എ​ന്ന നി​ബ​ന്ധ​ന യു​ക്തി​സ​ഹ​മ​ല്ലെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മു​യ​ർ​ന്നു. യോ​ഗ്യ​താ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ ജോ​ലി​യു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്ക​ണം നി​ശ്ച​യി​ക്കേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഗാ​നിം അ​ൽ ബു​ഐ​നൈ​നും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ല​വി​ലെ സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലൂ​ടെ 2019-നും 2024-​നും ഇ​ട​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ 23 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​ണ്ടാ​യ​താ​യും സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് ബ്യൂ​റോ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Master's degree thesis requirement; Immigration regulation bill rejected again in Shura Council
    Similar News
    Next Story
    X