Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 11:00 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 11:00 AM IST

    ബഹ്റൈനിൽ വൻ കവർച്ച

    ബഹ്റൈനിൽ വൻ കവർച്ച
    മനാമ: ബഹ്റൈനിലെ വിവിധ പാർപ്പിട മേഖലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തുടർച്ചയായി കവർച്ച നടത്തിവന്ന രണ്ട് ഏഷ്യൻ സ്വദേശികളെ ക്രിമിനൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് (സി.ഐ.ഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

    42ഉം 44ഉം വയസ്സുള്ള രണ്ട് പേരാണ് പിടിയിലായത്.

    കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിളുകളും ലോഹസാമഗ്രികളുമാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും മോഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. ഏകദേശം 6000 ദീനാർ വിലമതിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഇവർ കവർന്നത്.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Massive robbery in Bahrain
