Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 9:35 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 9:35 AM IST

    മാർത്തോമ്മ ഇടവകയുടെ 62ാമത് ഇടവകദിനവും ആദ്യ കുർബാന ശുശ്രൂഷയും

    മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ 62ാമ​ത് ഇ​ട​വ​ക​ദി​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ 62ാമ​ത് ഇ​ട​വ​ക​ദി​ന​വും 30 കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ കു​ർ​ബാ​ന ശു​ശ്രൂ​ഷ​യും സ​ന​ദി​ലു​ള്ള മാ​ർ​ത്തോ​മ്മാ കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ കോ​ട്ട​യം-​കൊ​ച്ചി ഭ​ദ്രാ​സ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ റൈ​റ്റ് റ​വ. തോ​മ​സ് മാ​ർ തി​മൊ​ഥെ​യോ​സ് എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ​യു​ടെ മു​ഖ്യ ക​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ട്ടു. വി​ശു​ദ്ധ കു​ർ​ബാ​ന​ക്കു​ശേ​ഷം ന​ട​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​നം അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ തോ​മ​സ് മാ​ർ തി​മൊ​ഥെ​യൊ​സ്‌ എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റ​വ. ബി​ജു ജോ​ൺ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സോ​ഷ്യ​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​യാ​ദ് ആ​ദ​ൽ ഡാ​ർ​വി​ഷ്, ദി​സ് ഈ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൺ ബെ​റ്റ്സി മ​ത്യേ​സ​ൺ, ധ​ർ​മ​ജ്യോ​തി വി​ദ്യാ​പീ​ഠം മു​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ റ​വ. ഡോ.​സ​ണ്ണി ഇ. ​മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ഇ​ട​വ​ക സ​ഹ​വി​കാ​രി റ​വ. സാ​മു​വേ​ൽ വ​ർ​ഗീ​സ് പ്രാ​രം​ഭ​പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും ലെ​യ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ൺ​സ​ൺ ജോ​ർ​ജ് സ​മാ​പ​ന പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​സ്റ്റി മാ​ത്യൂ​സ് ഫി​ലി​പ്പ് സ്വാ​ഗ​ത​വും ഇ​ട​വ​ക സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ് മാ​ത്യൂ​സ് ഇ​ട​വ​ക ദി​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജേ​ക്ക​ബ് ജോ​ർ​ജ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    മ​ല​യാ​ളം-​ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​വ​കാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വി​ശു​ദ്ധ വേ​ദ​പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ബൈ​ബി​ൾ ഹാ​ൻ​ഡ്‌ റി​ട്ട​ൺ പ്രോ​ജ​ക്ട് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ബി​ജു കെ. ​നൈ​നാ​ൻ പ്രോ​ജ​ക്ടി​നെ​പ്പ​റ്റി ല​ഘു​പ്ര​സ്താ​വ​ന ന​ട​ത്തി.

    ഇ​ട​വ​ക​യി​ൽ ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വ​ർ​ഷം 60 വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​വ​രെ​യും വി​വാ​ഹ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ 40 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​വ​രെ​യും ഇ​ട​വ​ക അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ൽ 40 വ​ർ​ഷ​വും 25 വ​ർ​ഷ​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​വ​രെ​യും 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​വ​രെ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തെ കൈ​സ്ഥാ​ന സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    റ​വ. എ​ൻ.​കെ. സ​ണ്ണി, ​പ്രോഗ്രാം ജോയിന്റ് കൺവീനർ ഫിലിപ്പ് സി.ടി ഇ​ട​വ​ക അ​ക്കൗ​ണ്ട​ൻ​റ് ട്ര​സ്റ്റി ചാ​ൾ​സ് വ​ർ​ഗീ​സ്, ലെ​യ് മി​നി​സ്ട്ര​ന്റ് ജോ​ൺ എം.​എ​സ്, അ​ജി തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ വേ​ദി​യി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ട​വ​ക ഗാ​യ​ക​സം​ഘം ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. ബി​നോ​യ് കെ. ​ജോ​ൺ, മേ​ഘാ ബി​ജു എ​ന്നി​വ​ർ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    TAGS:Gulf NewsBahrain Newsgulf news malayalam
