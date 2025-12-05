Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമർകസ് കലണ്ടർ പ്രകാശനം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 12:23 PM IST

    മർകസ് കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    മർകസ് കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തു
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള​ക്ക​ര​യി​ൽ മ​ത ഭൗ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്ത് മി​ക​ച്ച മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്ടി​ച്ച കാ​ര​ന്തൂ​ർ മ​ർ​ക​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ചാ​ര​ണാ​ർ​ഥം മ​ർ​ക്ക​സ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ക​മ്മി​റ്റി പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2026ലെ ​ബ​ഹു​വ​ർ​ണ ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    മ​ർ​ക​സ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം ഹാ​ജി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് കാ​ക്ക​ട​വ്, ഉ​സ്മാ​ൻ സു​ലൈ​മാ​ൻ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പൂ​ക്ക​യി​ൽ, യൂ​സു​ഫ് അ​ഹ്സ​നി എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. മ​ർ​ക​സ് ചാ​പ ചാ​പ്റ്റ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു റ​ഹീം സ​ഖാ​ഫി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:releasedgulf
    News Summary - Markus Calendar released
    Similar News
    Next Story
    X