Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Dec 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Dec 2025 10:52 AM IST

    മർകസ് ഗ്ലോബൽ കാമ്പയിൻ വിളംബരം ഇന്ന്

    മർകസ് ഗ്ലോബൽ കാമ്പയിൻ വിളംബരം ഇന്ന്
    മ​നാ​മ: ‘യൂ​നി​റ്റി ഓ​ഫ് ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ മ​ർ​ക​സ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ ത​ല വി​ളം​ബ​രം മ​ർ​ക​സ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ സി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    ഇ​ന്ന് ബു​ധ​ൻ രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് വെ​ർ​ച്വ​ൽ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മ​ർ​സൂ​ഖ് സ​അ​ദി പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്തീ​ഫി, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ, ജ​മാ​ൽ വി​ട്ട​ൽ, ജാ​ഫ​ർ ശ​രീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

    സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് അ​ഞ്ച് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ മ​ർ​ക​സ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ജൂ​ബി​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും. നാ​ല് മാ​സം നീ​ളു​ന്ന പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. മ​ർ​ക​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീ​മി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ മ​ർ​ക​സ് ചാ​പ്റ്റ​ർ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ,ഐ.​സി.​എ​ഫ്, ആ​ർ.​എ​സ്.​സി, കെ.​സി.​എ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

