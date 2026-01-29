Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 9:49 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 9:49 AM IST

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കി വാ​ട്ട​ർ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സി​റ്റി​യി​ൽ മാ​ര​ത്ത​ൺ

    'ലൈ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് കൈ​ൻ​ഡ്‌​നെ​സി​ന്' ആ​ദ​രം
    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കി വാ​ട്ട​ർ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സി​റ്റി​യി​ൽ മാ​ര​ത്ത​ൺ
    വാ​ട്ട​ർ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സി​റ്റി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മാ​ര​ത്ത​ണി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​വും പ്ര​ചോ​ദ​ന​വും പ​ക​രു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​റ്റ​ലി​സ്റ്റ് ഡി​സെ​ബി​ലി​റ്റീ​സ് ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മാ​ര​ത്ത​ൺ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. വാ​ട്ട​ർ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സി​റ്റി പ​രി​സ​ര​ത്ത് ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മാ​ര​ത്ത​ണി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​റെ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 'ലൈ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് കൈ​ൻ​ഡ്‌​നെ​സ്' എ​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ്മ സ്ഥാ​പി​ച്ച 'കൈ​ൻ​ഡ്‌​നെ​സ് കോ​ർ​ണ​ർ' ബൂ​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കി.

    മൈ​ലാ​ഞ്ചി ഡി​സൈ​നു​ക​ൾ, അ​റ​ബി ഭാ​ഷാ പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ, ചി​ത്ര​ര​ച​ന, ക​ള​റി​ങ്, ഫേ​സ് പെ​യി​ന്റി​ങ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കാ​യി സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി. നി​ര​വ​ധി മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളും കാ​ണി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ച​ട​ങ്ങി​ൽ കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ത്തി​നൊ​പ്പം സാം​സ്കാ​രി​ക വി​നി​മ​യ​ത്തി​നും വേ​ദി​യൊ​രു​ങ്ങി.

    മാ​ര​ത്ത​ണി​ന്റെ സ​മാ​പ​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തെ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യ 'ലൈ​റ്റ്സ് ഓ​ഫ് കൈ​ൻ​ഡ്‌​നെ​സ്' പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​കം ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    TAGS:marathondisabledWater Garden City
    News Summary - Marathon for the disabled in Karutheki Water Garden City
