Madhyamam
    21 Oct 2025 11:27 AM IST
    21 Oct 2025 11:27 AM IST

    അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ തോ​മ​സ് മാ​ർ തി​മോ​ത്തി​യോ​സ് എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ​ക്ക് കെ.​സി.​ഇ.​സി ന​ല്‍കി​യ

    സ്വീ​ക​ര​ണ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന്. ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ സ​മീ​പം

    മ​നാ​മ: മ​ല​ങ്ക​ര മാ​ർ​ത്തോ​മ്മ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ​യു​ടെ കോ​ട്ട​യം-​കൊ​ച്ചി ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ന്‍ അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ ബി​ഷ​പ് തോ​മ​സ് മാ​ര്‍ തി​മോ​ത്തി​യോ​സ് എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ കേ​ര​ള ക്രി​സ്ത്യ​ൻ എ​ക്യു​മെ​നി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    കെ.​സി.​ഇ.​സി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് റ​വ. അ​നീ​ഷ് സാ​മു​വേ​ൽ ജോ​ണി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി​യ മീ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജോ​മോ​ൻ മ​ല​യി​ൽ ജോ​ർ​ജ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ല്‍, റ​വ. ഫാ​ദ​ര്‍ തോ​സു​കു​ട്ടി പി.​എ​ന്‍., റ​വ. മാ​ത്യൂ​സ് ഡേ​വി​ഡ്, വെ​രി.​റ​വ. ഫാ. ​സ്ലീ​ബ പോ​ൾ കോ​ർ എ​പ്പി​സ്കോ​പ്പ, റ​വ.​ബി​ജു ജോ​ൺ, റ​വ. സാ​മു​വേ​ൽ മാ​ത്യു, റ​വ. ഫാ.​ജേ​ക്ക​ബ് ന​ട​യി​ൽ, റ​വ. അ​നു​പ് സാം ​എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള​റി​യി​ച്ചു.

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ എ​ക്യു​മ​നി​ക്ക​ൽ സ​ഭ​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ശ്വ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​രെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ശ്ര​മി​ക്ക​ണം എ​ന്ന ആ​ഹ്വാ​നം മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ല്‍ ന​ൽ​കി. കെ.​സി.​ഇ.​സി. എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ എ​ബി​ൻ മാ​ത്യു ഉ​മ്മ​ൻ, എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ, സ്റ്റീ​ഫ​ൻ ജേ​ക്ക​ബ്, സാ​ബു പൗ​ലോ​സ്, ഡി​ജു ജോ​ൺ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത യോ​ഗ​ത്തി​ന് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജെ​യിം​സ് ജോ​ൺ ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

