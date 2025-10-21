മാർ തിമോത്തിയോസ് എപ്പിസ്കോപ്പക്ക് സ്വീകരണംtext_fields
മനാമ: മലങ്കര മാർത്തോമ്മ സുറിയാനി സഭയുടെ കോട്ടയം-കൊച്ചി ഭദ്രാസനാധിപന് അഭിവന്ദ്യ ബിഷപ് തോമസ് മാര് തിമോത്തിയോസ് എപ്പിസ്കോപ്പക്ക് ബഹ്റൈനിലെ കേരള ക്രിസ്ത്യൻ എക്യുമെനിക്കൽ കൗൺസിൽ സ്വീകരണം നൽകി.
കെ.സി.ഇ.സി പ്രസിഡൻറ് റവ. അനീഷ് സാമുവേൽ ജോണിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ മീറ്റിങ്ങിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോമോൻ മലയിൽ ജോർജ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ റവ. ഫാദര് ജേക്കബ് തോമസ് കാരയ്ക്കല്, റവ. ഫാദര് തോസുകുട്ടി പി.എന്., റവ. മാത്യൂസ് ഡേവിഡ്, വെരി.റവ. ഫാ. സ്ലീബ പോൾ കോർ എപ്പിസ്കോപ്പ, റവ.ബിജു ജോൺ, റവ. സാമുവേൽ മാത്യു, റവ. ഫാ.ജേക്കബ് നടയിൽ, റവ. അനുപ് സാം എന്നിവര് ആശംസകളറിയിച്ചു.
ബഹ്റൈനിലെ എക്യുമനിക്കൽ സഭകളുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനനങ്ങളിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യരെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കണം എന്ന ആഹ്വാനം മെത്രാപ്പോലീത്ത മറുപടി പ്രസംഗത്തില് നൽകി. കെ.സി.ഇ.സി. എക്സിക്യൂട്ടിവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ എബിൻ മാത്യു ഉമ്മൻ, എബ്രഹാം ജോൺ, സ്റ്റീഫൻ ജേക്കബ്, സാബു പൗലോസ്, ഡിജു ജോൺ മാവേലിക്കര എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിന് വൈസ് പ്രസിഡൻറ് ജെയിംസ് ജോൺ നന്ദി അറിയിച്ചു.
