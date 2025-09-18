Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    18 Sept 2025 9:24 AM IST
    അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം നി​ര​വ​ധി റോ​ഡു​ക​ൾ തു​റ​ന്നു

    മ​നാ​മ: രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ചി​ല പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​പ​റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഡ്രൈ ​ഡോ​ക്ക് അ​വ​ന്യൂ (അ​റാ​ദ് അ​വ​ന്യൂ മു​ത​ൽ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഹൈ​വേ വ​രെ), കു​വൈ​ത്ത് അ​വ​ന്യൂ (സ​ൽ​മാ​നി​യ അ​വ​ന്യൂ ജ​ങ്ഷ​ൻ മു​ത​ൽ ഒ​മാ​ൻ അ​വ​ന്യൂ ജ​ങ്ഷ​ൻ വ​രെ), ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഹൈ​വേ​യി​ലെ​യും സീ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​സെ​ക്ഷ​നി​ലെ​യും ടേ​ണി​ങ് ലെ​യ്‌​നു​ക​ൾ, ശൈ​ഖ് ദാ​യി​ജ് അ​വ​ന്യൂ​വും ഖ​സ്ർ അ​വ​ന്യൂ​വും ചേ​രു​ന്ന ജ​ങ്ഷ​ൻ, ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഹൈ​വേ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ നി​ര​വ​ധി റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളാ​ണ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    കൂ​ടാ​തെ ഉം ​ജ​ലീ​ദ് അ​വ​ന്യൂ (റി​ഫ അ​വ​ന്യൂ മു​ത​ൽ ഉം ​അ​ൽ നാ​സാ​ൻ അ​വ​ന്യൂ​വ​രെ), മ​സ്റ​അ അ​വ​ന്യൂ (ശൈ​ഖ് ഈ​സ അ​വ​ന്യൂ​മു​ത​ൽ അ​വ​ന്യൂ 2 വ​രെ), സ​നാ​ബി​സി​ലെ അ​വ​ന്യൂ 2 (ബു​ദ​യ്യ ഹൈ​വേ​മു​ത​ൽ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഹൈ​വേ​വ​രെ), കൂ​ടാ​തെ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ അ​വ​ന്യൂ​വി​ന്റെ​യും ഖ​സ്ർ അ​വ​ന്യൂ​വി​ന്റെ​യും വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നീ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​വ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ശൈ​ഖ് ഹ​മ​ദ് ബ്രി​ഡ്ജ്, സ​ൽ​മാ​ൻ പോ​ർ​ട്ട് ലെ​ഫ്റ്റ് ടേ​ൺ ബ്രി​ഡ്ജ്, ഉം ​അ​ൽ ഹ​സം ലെ​ഫ്റ്റ് ടേ​ൺ ബ്രി​ഡ്ജ്, സാ​ർ ഇ​ന്റ​ർ​ചേ​ഞ്ചി​ന് സ​മീ​പ​മു​ള്ള ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ഹൈ​വേ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി പാ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ട​ത്തി.പൊ​തു സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഗ​താ​ഗ​തം സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ റോ​ഡ് ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ പ​രി​പാ​ല​ന​ത്തി​നും ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് തു​ട​രു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച എ​ല്ലാ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ന​ന്ദി അ​റി​യി​ച്ചു.

