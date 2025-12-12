Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമ​നു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 11:29 AM IST

    മ​നു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    മ​നു മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ട്രോ​ഫി ഇ​ന്ന്
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​രം ഇ​ന്ന് ന​ട​ക്കും. സ​ൽ​മാ​നി​യ​യി​ലെ അ​ൽ ഖാ​സി​യ ക്ല​ബ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​രം. വൈ​കീ​ട്ട് 5 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വ​ടം​വ​ലി ടീ​മു​ക​ൾ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ട​ഗ് ഓ​ഫ് വാ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് മ​ത്സ​രം. അ​വ​ധി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യ വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി വ​ടം​വ​ലി ടീം ​അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന മ​നു കെ ​രാ​ജ​ൻ, നാ​ല് മാ​സം മു​മ്പ് ബൈ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​ര​ണ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ സ്മ​ര​ണ​ക്കാ​യി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ട്രോ​ഫി​യും മ​റ്റു സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കും. വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി സ്പോ​ർ​സ് വി​ങ്ങി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ത​രം​ഗ ശൈ​ലി​യി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Manu Memorial Trophy today
    Similar News
    Next Story
    X