    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 9:31 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 9:31 AM IST

    ‘മ​ന്ന’ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ടി.​ഐ. വ​ർ​ഗീ​സി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി

    ‘മ​ന്ന’ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ടി.​ഐ. വ​ർ​ഗീ​സി​ന് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി
    ‘മ​ന്ന’ യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യ ടി.​ഐ. വ​ർ​ഗീ​സി​ന് ന​ല്‍കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്. അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ര്‍ഡ് മെം​ബേ​ഴ്സും മ​ന്ന ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും സ​മീ​പം

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ന്‍ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ലെ മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര ഭ​ദ്രാ​സ​ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘മ​ന്ന’​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​തി​നെ​ട്ട് വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചു​പോ​രു​ന്ന ടി.​ഐ. വ​ർ​ഗീ​സി​ന് (ബോ​ബ​ന്‍) യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ല്‍കി.

    മ​ന്ന അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ര്‍ഡ് മെം​ബ​ര്‍ വി.​ഒ. മാ​ത്യു​വി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ല്‍ കൂ​ടി​യ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു സി. ​ജോ​ര്‍ജ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ര്‍ഡ് മെം​ബ​ർ​മാ​രാ​യ സോ​മ​ന്‍ ബേ​ബി, വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ത്യു, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ എ​ബി കു​രു​വി​ള, അ​ല​ക്സ് ബേ​ബി, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ജി ഫി​ലി​പ്പ്, ജി​നു വ​ർ​ഗീ​സ്, ജേ​ക്ക​ബ് ജോ​ര്‍ജ്, റെ​ജി അ​ല​ക്സ്, ഡി​ജു ജോ​ണ്‍ മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര എ​ന്നി​വ​ര്‍ ആ​ശം​സ​ക​ള്‍ അ​ര്‍പ്പി​ച്ചു.

    ടി.​ഐ. വ​ർ​ഗീ​സി​ന് മ​ന്ന​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ല്‍കി. മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ല്‍ ത​ന്റെ സേ​വ​ന​കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ ന​ല്ല പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​വ​രും ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യോ​ട് കൂ​ടി പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ച​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ന്ന ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ മോ​ന്‍സി ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - 'Manna' President T.I. Varghese paid a visit
