Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവേ​ൾ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 12:20 PM IST

    വേ​ൾ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്‌ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി മ​നാ​മ

    text_fields
    bookmark_border
    2025ലെ ​ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര ബി​സി​ന​സ് യാ​ത്രാ​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യാ​ണ് മ​നാ​മ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്
    വേ​ൾ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്‌ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി മ​നാ​മ
    cancel
    camera_alt

    വേ​ൾ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്‌ ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി ഫാ​തി​മ ബി​ൻ​ത്​

    ജ​അ്​​ഫ​ർ അ​സ്സൈ​റ​ഫി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ഹു​മ​തി​യാ​യ വേ​ൾ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി മ​നാ​മ. 'വേ​ൾ​ഡ്‌​സ് ലീ​ഡി​ങ് ബി​സി​ന​സ് ട്രാ​വ​ൽ ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​ൻ' ആ​യാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ന്‍റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മ​നാ​മ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​നി​മി​ഷ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ട​ത്തെ രാ​ജ്യം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്. മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ, ഇ​ൻ​സെ​ന്റീ​വു​ക​ൾ, ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ, എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലു​ള്ള രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ മി​ക​വി​നാ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്സി​ന്‍റെ ഫൈ​ന​ലി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തും​നി​ന്നാ​യി വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ 300 പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പു​ര​സ്കാ​ര​ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​തി​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്.

    ആ​കെ 120 വി​ജ​യി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ച​തി​ൽ 110 പേ​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും 10 പേ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള​വ​രാ​യി​രു​ന്നു. 2022-2026 ടൂ​റി​സം സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​വ​ന്‍റു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ന്ന എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ച​ട​ങ്ങി​ൽ നാ​ല് അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ, മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ലെ മി​ക​ച്ച എം.​ഐ.​സി.​ഇ ഇ​വ​ൻ​റ് വേ​ദി, ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര വി​വാ​ഹ​വേ​ദി, ലോ​ക​ത്തെ മു​ൻ​നി​ര എം.​ഐ.​സി.​ഇ ഇ​വ​ൻ​റ് വേ​ദി എ​ന്നീ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളാ​ണ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ൾ​ഡ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    കൂ​ടാ​തെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ എ​യ​ർ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ച്ച​തി​ന് ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഗ​ൾ​ഫ് എ​യ​റി​ന് 'വി​മാ​ന വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ മി​ക​ച്ച സം​ഭാ​വ​ന​ക്കു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡും ല​ഭി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കാ​നാ​യ​തും ഈ ​പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​തും 2022-2026 ടൂ​റി​സം സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​ണെ​ന്ന് ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​നു​മാ​യ ഫാ​തി​മ ബി​ൻ​ത്​ ജ​അ്​​ഫ​ർ അ​സ്സൈ​റ​ഫി പ​റ​ഞ്ഞു. മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ, ഇ​ൻ​സെ​ന്റീ​വു​ക​ൾ, ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ, എ​ക്‌​സി​ബി​ഷ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ബി.​ടി.​ഇ.​എ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യാ​ണ് മ​നാ​മ​യെ 'വേ​ൾ​ഡ്‌​സ് ലീ​ഡി​ങ് ബി​സി​ന​സ് ട്രാ​വ​ൽ ഡെ​സ്റ്റി​നേ​ഷ​ൻ' ആ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തി​ലൂ​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര-​ബി​സി​ന​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ വി​ക​സ​നം ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഈ ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും പൈ​തൃ​കം, ആ​തി​ഥ്യ​മ​ര്യാ​ദ, നൂ​ത​ന അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും അ​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. വേ​ൾ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്‌​സി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ ഗ്ര​ഹാം കു​ക്ക്, ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും വി​ജ​യി​ക​ളെ ആ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 1993ൽ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച വേ​ൾ​ഡ് ട്രാ​വ​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ്‌​സ്, ആ​ഗോ​ള ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ മി​ക​വി​ന് ന​ൽ​കു​ന്ന ഒ​രു അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബ​ഹു​മ​തി​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsBahrainSaudi Arabia
    News Summary - Manama wins World Travel Award
    Similar News
    Next Story
    X