    date_range 20 Jan 2026 2:06 PM IST
    date_range 20 Jan 2026 2:06 PM IST

    ഏ​ഷ്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി അ​സം​ബ്ലി​ക്ക് മ​നാ​മ വേ​ദി​യാ​കും

    പ്ലീ​ന​റി സ​മ്മേ​ള​നം ജ​നു​വ​രി 24 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ
    ഏ​ഷ്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി അ​സം​ബ്ലി​ക്ക് മ​നാ​മ വേ​ദി​യാ​കും
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ 16ാമ​ത് ഏ​ഷ്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി അ​സം​ബ്ലി (എ.​പി.​എ) പ്ലീ​ന​റി സ​മ്മേ​ള​നം ജ​നു​വ​രി 24 മു​ത​ൽ 28 വ​രെ മ​നാ​മ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലു​ള്ള പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​യ​ത​ന്ത്ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള സു​പ്ര​ധാ​ന നീ​ക്ക​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സ​മ്മേ​ള​നം.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ സ്പീ​ക്ക​ർ അ​ഹ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ മു​സ​ല്ല​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ശൂ​റ കൗ​ൺ​സി​ലും പ്ര​തി​നി​ധി സ​ഭ​യും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് സ​മ്മേ​ള​നം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. 'ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ നാ​ഗ​രി​ക​ത​ക​ൾ​ക്കും സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള സം​ഭാ​ഷ​ണം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റു​ക​ളു​ടെ പ​ങ്ക്: അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ, ഭാ​വി പാ​ത​ക​ൾ' എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ്ര​മേ​യം.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. നി​യ​മ​നി​ർ​മാ​ണ രം​ഗ​ത്തെ വൈ​ദ​ഗ്ധ്യം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​വും വി​ക​സ​ന​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് മ​നാ​മ വേ​ദി​യാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ലെ ബാ​ക്കു​വ​വി​ൽ ന​ട​ന്ന 15ാമ​ത് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഏ​ഷ്യ​ൻ പാ​ർ​ല​മെ​ന്റ​റി അ​സം​ബ്ലി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

