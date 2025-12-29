Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 11:57 AM IST

    മ​നാ​മ സൂ​ഖ് ന​വീ​ക​ര​ണം; ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് 6.8 ല​ക്ഷം ദി​നാ​ർ

    • പൈ​തൃ​കം നി​ല​നി​ർ​ത്തി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കും
    • 2026ഓ​ടെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും
    മ​നാ​മ സൂ​ഖ് ന​വീ​ക​ര​ണം; ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ന് 6.8 ല​ക്ഷം ദി​നാ​ർ
    മ​നാ​മ സൂ​ഖ്

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ച​രി​ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ന​ഗ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളെ പു​ന​രു​ജ്ജീ​വി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​ഴ​യ മ​നാ​മ സൂ​ഖി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്നു. അ​ൽ മു​സ​ഖ്ഖ​ഫ് മു​ത​ൽ ബാ​ബ് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​പു​ല​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ​രി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​നാ​യി ഏ​ക​ദേ​ശം 6,80,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​നി ദി​നാ​ർ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​താ​യി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി ഫാ​ത്വി​മ അ​ൽ സൈ​റാ​ഫി അ​റി​യി​ച്ചു. പാ​ർ​ല​മെ​ന്റി​ലെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കാ​ര്യ സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ് അ​ൽ സ​ലൂ​മി​ന്റെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് രേ​ഖാ​മൂ​ലം ന​ൽ​കി​യ മ​റു​പ​ടി​യി​ലാ​ണ് മ​ന്ത്രി ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. വി​പ​ണി​യു​ടെ വാ​സ്തു​വി​ദ്യാ ത​നി​മ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വ​വും സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ദേ​ശീ​യ പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണി​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി ഫാ​ത്വി​മ അ​ൽ സൈ​റാ​ഫി



    അ​ൽ മു​സ​ഖ്ഖ​ഫി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ട​ത്തി​ന്റെ പു​ന​ർ​വി​ക​സ​നം, കാ​നൂ മ്യൂ​സി​യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള കാ​ൽ​ന​ട പാ​ത​യു​ടെ ന​വീ​ക​ര​ണം, ബാ​ബ് അ​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൊ​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ കോം​പ്ല​ക്‌​സി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ. 2026 നാ​ലാം പാ​ദ​ത്തോ​ടെ ഈ ​ര​ണ്ട് പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    വ്യാ​പാ​രി​ക​ളു​ടെ​യും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് സൂ​ഖ് ന​വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് വ്യ​വ​സാ​യ, വാ​ണി​ജ്യ, ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി സാ​യി​ദ് അ​ൽ സ​യാ​നി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ക്യാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് ഹി​ഷാം ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, ബി.​ടി.​ഇ.​എ സി.​ഇ.​ഒ ഷെ​യ്ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം സൂ​ഖി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    മ​നാ​മ സൂ​ഖി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യെ കൂ​ടി പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ഹി​സ് റോ​യ​ൽ ഹൈ​ന​സ് പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണ​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ട​സ്സ​മാ​കു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ൾ നീ​ക്കി പ​ദ്ധ​തി വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി. പൈ​തൃ​ക ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ത​നി​മ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഈ ​ന​വീ​ക​ര​ണം രാ​ജ്യ​ത്തെ വ്യാ​പാ​ര മേ​ഖ​ല​യ്ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും വ​ലി​യ ക​രു​ത്തേ​കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

