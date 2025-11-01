Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമ​നാ​മ സേ​ക്ര​ഡ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 12:52 PM IST

    മ​നാ​മ സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് ച​ർ​ച്ച് വി​കാ​രി​യ​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​കും

    text_fields
    bookmark_border
    85ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ വേ​ള​യി​ലാ​ണ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക
    മ​നാ​മ സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് ച​ർ​ച്ച് വി​കാ​രി​യ​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​മാ​കും
    cancel
    camera_alt

    സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് കാ​ത്ത​ലി​ക് ച​ർ​ച്ചി​നെ 85ാം വാ​ർ​ഷി​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ

    പ​ത്ര​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്     

    മ​നാ​മ: യ​മ​ൻ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള അ​റേ​ബ്യ​ൻ ഉ​പ​ദ്വീ​പി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്ക​മേ​റി​യ ക​ത്തോ​ലി​ക്ക ദേ​വാ​ല​യ​മാ​യ മ​നാ​മ​യി​ലെ സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് കാ​ത്ത​ലി​ക് ച​ർ​ച്ചി​നെ 85ാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തി​ൽ ‘യേ​ശു​വി​ന്റെ തി​രു​ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്റെ വി​കാ​രി​യ​ൽ ദേ​വാ​ല​യം’ എ​ന്ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി നാ​മ​ക​ര​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് ച​ർ​ച്ച് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഈ ​സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ത്തെ അ​നു​സ്മ​രി​ക്കു​ന്ന പൊ​ന്തി​ഫി​ക്ക​ൽ കു​ർ​ബാ​ന​യി​ൽ ന​വം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് വ​ട​ക്ക​ൻ അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ അ​പ്പ​സ്തോ​ലി​ക് വി​കാ​രി ബി​ഷ​പ്പ് ആ​ൽ​ഡോ ബെ​രാ​ർ​ഡി ഒ.​എ​സ്.​എ​സ്.​ടി അ​ർ​പ്പി​ക്കും. 1939ൽ ​ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ അ​മീ​റും ഇ​ന്ന​ത്തെ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ മു​ത്ത​ച്ഛ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ഒ​രു ക​ത്തോ​ലി​ക്ക​പ​ള്ളി നി​ർ​മി​ക്കാ​ൻ സ്ഥ​ലം ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ള്ളി​യു​ടെ ഉ​ത്ഭ​വം. മ​ത​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​യി ഇ​ത് തു​ട​രു​ന്നു. ഇ​തി​നെ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ക​പ്പൂ​ച്ചി​ൻ ബി​ഷ​പ്പും അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ അ​പ്പ​സ്തോ​ലി​ക് വി​കാ​രി​യു​മാ​യ മോ​ൺ​സി​ഞ്ഞോ​ർ ജി​യോ​വ​ന്നി ബാ​റ്റി​സ്റ്റ തി​രി​ന്നാ​ൻ​സി, ഇ​റ്റ​ലി​യി​ലെ ട​സ്‌​കാ​നി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ക​പ്പൂ​ച്ചി​ൻ വം​ശ​ജ​നാ​യ ഫാ. ​ലൂ​യി​ജി മ​ഗ്ലി​യാ​ക്കാ​നി​യെ പ​ള്ളി പ​ണി​യാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഏ​ൽ​പ്പി​ച്ചു.

    1939 ജൂ​ൺ ഒ​മ്പ​തി​ന് ശി​ലാ​സ്ഥാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ പ​ള്ളി​യു​ടെ​യും ഒ​രു ചെ​റി​യ സ്കൂ​ളി​ന്റെ​യും നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. 1939ലെ ​ക്രി​സ്മ​സ് രാ​വി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി പ​ള്ളി​മ​ണി​ക​ൾ മു​ഴ​ങ്ങി.

    ഇ​ട​വ​ക അ​തി​ന്റെ 85ാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ വി​കാ​രി​യ​ൽ ദേ​വാ​ല​യ​മാ​യി അ​തി​ന്റെ പ​ദ​വി ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ക​ത്തോ​ലി​ക്ക​ർ​ക്ക് ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഭ​ക്തി​യു​ടെ​യും ഒ​രു പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​ത്തെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് ച​ർ​ച്ച് ഒ​രു വി​കാ​രി​യ​ൽ ദേ​വാ​ല​യ​മാ​യി സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഉ​ത്ത​ര​വ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ​വ​രു​മെ​ന്നും പ​ള്ളി അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamagulfnewsBahrain
    News Summary - Manama Sacred Heart Church to become a pilgrimage center in Vicarage
    Similar News
    Next Story
    X