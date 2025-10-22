Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightആ​ഗോ​ള...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 11:02 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 11:02 AM IST

    ആ​ഗോ​ള ന​ഗ​ര​സൂ​ചി​ക​യി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പു​മാ​യി മ​നാ​മ 10 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ഗോ​ള ന​ഗ​ര​സൂ​ചി​ക​യി​ൽ വ​ൻ കു​തി​പ്പു​മാ​യി മ​നാ​മ 10 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി
    cancel

    മ​നാ​മ: ആ​ഗോ​ള ന​ഗ​ര​സൂ​ചി​ക ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ഗ്ലോ​ബ​ൽ മാ​നേ​ജ്‌​മെൻറ് ക​ൺ​സ​ൾ​ട്ട​ൻ​റ് സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ കീ​ർ​ണി​യു​ടെ 2025ലെ ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ സി​റ്റീ​സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ (ജി.​സി.​ഐ) ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ മ​നാ​മ 10 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി 125ാം റാ​ങ്കി​ലെ​ത്തി. താ​മ​സ​യോ​ഗ്യ​ത, ന​വീ​ക​ര​ണം, അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​യാ​ണ് മ​നാ​മ​യു​ടെ ഈ ​കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ട​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ. അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത, മാ​ന​വ മൂ​ല​ധ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പം വ​ഴി ഗ​ൾ​ഫ് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​യി സ്ഥാ​നം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കീ​ർ​ണി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ലെ ഗ​ൾ​ഫ് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് ദു​ബൈ​യാ​ണ്. തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ ദോ​ഹ​യും റി​യാ​ദു​മു​ണ്ട്. മ​നു​ഷ്യ​രെ​യും മൂ​ല​ധ​ന​ത്തെ​യും ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നു​മു​ള്ള ഒ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ ശേ​ഷി അ​ള​ക്കു​ന്ന ജി.​സി.​ഐ, ബി​സി​ന​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം, മാ​ന​വ മൂ​ല​ധ​നം, വി​വ​ര കൈ​മാ​റ്റം, സാം​സ്കാ​രി​ക അ​നു​ഭ​വം, രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ എ​ന്നീ അ​ഞ്ച് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പ്ര​ക​ട​നം അ​ള​ക്കു​ന്ന ജി.​സി.​ഐ കൂ​ടാ​തെ, ഭാ​വി​യി​ലെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന ഗ്ലോ​ബ​ൽ സി​റ്റീ​സ് ഔ​ട്ട്‌​ലു​ക്ക് (ജി.​സി.​ഒ) റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ലും മ​നാ​മ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റം കൈ​വ​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ 19 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി മ​നാ​മ 74ാം റാ​ങ്കി​ലെ​ത്തി. വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ക്ഷേ​മം, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​സ്ത്രം, ന​വീ​ക​ര​ണം, ഭ​ര​ണം എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ജി.​സി.​ഒ ഭാ​വി സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ അ​ള​ക്കു​ന്ന​ത്. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം, പേ​റ്റ​ന്റു​ക​ൾ, പ്ര​തി​ശീ​ർ​ഷ സ്വ​കാ​ര്യ നി​ക്ഷേ​പം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ വ​ർ​ധ​ന ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ന​വീ​ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​നാ​മ​യു​ടെ ഈ ​കു​തി​പ്പി​ന് പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണം. പാ​ര​മ്പ​ര്യ ഗു​ണ​ങ്ങ​ളോ വ​ലി​പ്പ​മോ അ​ല്ല ഇ​ന്ന​ത്തെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ക്ഷ​മ​ത നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്താ​നും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ശ്വാ​സം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നും അ​സ്ഥി​ര​ത​ക​ളെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന താ​മ​സ​യോ​ഗ്യ​മാ​യ ചു​റ്റു​പാ​ടു​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്യാ​നും ഒ​രു ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ക​ഴി​യു​ന്നു എ​ന്ന​തി​ലാ​ണ് കാ​ര്യ​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamaMamata BanerjeebahrainnewsGlobal City Indexgulf news malayalam
    News Summary - Manama makes huge jump in Global City Index up 10 places
    Similar News
    Next Story
    X