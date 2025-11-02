Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 2 Nov 2025 1:21 PM IST
    date_range 2 Nov 2025 1:21 PM IST

    മ​നാ​മ ഡ​യ​ലോ​ഗ് 2025ന് ​തു​ട​ക്കം;ശൈ​ഖ് നാ​സർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു

    • പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ ല‍ക്ഷ്യം
    • ഉച്ചകോടി ഇന്ന് സമാപിക്കും
    മ​നാ​മ ഡ​യ​ലോ​ഗ് 2025ന് ​തു​ട​ക്കം;ശൈ​ഖ് നാ​സർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    മനാമ ഡയലോഗ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ശൈഖ് നാസർ

    മ​നാ​മ: 21ാമ​ത് റീ​ജ​ന​ൽ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഫോ​റം ‘മ​നാ​മ ഡ​യ​ലോ​ഗ് 2025’ന് ​ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി മാ​നു​ഷി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്റെ പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    മ​ധ്യേ​ഷ്യ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ, ഭി​ന്ന​ത​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നും, ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലി​ന് പ​ക​രം സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും എ​ല്ലാ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളും കൂ​ട്ടാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് നാ​സർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വും സാ​യു​ധ സേ​ന​യു​ടെ സു​പ്രീം ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​ടെ​യും ആ​ശം​സ​ക​ൾ ശൈ​ഖ് നാ​സർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രെ അ​റി​യി​ച്ചു. കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​ക്കു വേ​ണ്ടി സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ

    അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​മാ​നം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ സു​ര​ക്ഷ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും എ​ത്താ​ൻ ഡ​യ​ലോ​ഗി​ന് വി​ജ​യ​മാ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, മേ​ഖ​ല​യി​ലും ലോ​ക​ത്തും സു​ര​ക്ഷ, സ​മാ​ധാ​നം, സ്ഥി​ര​ത എ​ന്നി​വ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ശൈ​ഖ് നാ​സി​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശി​ല​യാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ​യെ​ന്നും, പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും സ​മൃ​ദ്ധി​ക്കും വേ​ണ്ടി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ഒ​ന്നി​ച്ചു ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പൊ​തു ല​ക്ഷ്യ​മാ​ണ് സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​മു​ഖ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മാ​യി ‘മ​നാ​മ ഡ​യ​ലോ​ഗ്’ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്ന​താ​യും ശൈ​ഖ് നാ​സർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഡ​യ​ലോ​ഗി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​തു​ട​ങ്ങി​യ ഡ​യ​ലോ​ഗ് ഇ​ന്ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കും.

    News Summary - Manama Dialogue to begin in 2025; inaugurated by Sheikh Nasser
