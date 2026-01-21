Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightയു​വ അ​റ​ബ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 12:52 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 12:52 PM IST

    യു​വ അ​റ​ബ് സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മ​നാ​മ; പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ തി​ള​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ 'യു​നി​ഡോ' ആ​ണ് ഈ ​പ​ദ​വി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്
    യു​വ അ​റ​ബ് സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മ​നാ​മ; പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ തി​ള​ങ്ങി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: 2026ലെ ​യു​വ അ​റ​ബ് സം​രം​ഭ​ക​രു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി മ​നാ​മ​യെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മ​നാ​മ കാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ രാ​ജാ​വി​ന്റെ മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​നാ​മ​യെ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യ ഈ ​അം​ഗീ​കാ​രം രാ​ജാ​വ്​ ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. യു​വാ​ക്ക​ളെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ കേ​ന്ദ്ര​ബി​ന്ദു​വാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ലും അ​വ​ർ​ക്കാ​യി ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ലും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ ഒ​രു പ്രാ​ദേ​ശി​ക ന​വീ​ന സം​രം​ഭ​ക കേ​ന്ദ്ര​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ ന​ൽ​കു​ന്ന പി​ന്തു​ണ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പു​തി​യ സ​മ്പ​ദ്‌​വ്യ​വ​സ്ഥ​യെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​റ​ബ് യു​വാ​ക്ക​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക, ഗ​ൾ​ഫ് ക​മ്പ​നി​ക​ളും യു​നി​ഡോ​യും ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​രു​ക്കി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​നാ​മ​യെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് യു​നി​ഡോ പ്ര​തി​നി​ധി ഡോ. ​ഹാ​ഷിം ഹു​സൈ​നി​ൽ നി​ന്നും ശൈ​ഖ് നാ​സ​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. യു​വാ​ക്ക​ളെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സം​രം​ഭ​ക​ത്വ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി വ​ർ​ഷം മു​ഴു​വ​ൻ നീ​ളു​ന്ന വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തോ​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​കും. യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി റ​വാ​ൻ ബി​ന്ത് ന​ജീ​ബ് തൗ​ഫീ​ഖി, കാ​പി​റ്റ​ൽ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:manamaarabEntrepreneursgulf
    News Summary - Manama becomes the headquarters of young Arab entrepreneurs; Bahrain shines in the announcement process
    Similar News
    Next Story
    X