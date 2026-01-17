Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 12:21 PM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 12:21 PM IST

    സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് തി​ള​ച്ച വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ച്ചു; യു​വാ​വി​ന് മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വ്

    സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് തി​ള​ച്ച വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ച്ചു; യു​വാ​വി​ന് മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ത​ട​വ്
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ത്തെ ത​ർ​ക്ക​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​യു​ടെ മു​ഖ​ത്ത് തി​ള​ച്ച വെ​ള്ള​മൊ​ഴി​ച്ച ഇ​രു​പ​തു​കാ​ര​ന് ഹൈ​ക്രി​മി​ന​ൽ കോ​ട​തി മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ യു​വ​തി​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം സ്ഥി​ര​മാ​യ വൈ​ക​ല്യം സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ക​ഫേ​യി​ൽ ഓ​ർ​ഡ​ർ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് അ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ക​ലാ​ശി​ച്ച​ത്. ജോ​ലി​ത്തി​ര​ക്കി​നി​ട​യി​ലു​ണ്ടാ​യ വാ​ക്കു​ത​ർ​ക്കം രൂ​ക്ഷ​മാ​യ​തോ​ടെ പ്ര​തി യു​വ​തി​യെ മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യും ത​റ​യി​ൽ ത​ള്ളി​യി​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ​റ്റു ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഇ​ട​പെ​ട്ടാ​ണ് പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​നി​ച്ചു എ​ന്ന് ക​രു​തി​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് പ്ര​തി വീ​ണ്ടും അ​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. യു​വ​തി​യെ പേ​ര് ചൊ​ല്ലി വി​ളി​ച്ച ശേ​ഷം, അ​വ​ർ തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി​യ സ​മ​യം ക​ഫേ​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വെ​ച്ചി​രു​ന്ന തി​ള​ച്ച വെ​ള്ളം മു​ഖ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ഴി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു​പു​റ​മെ, ക​ഫേ​യ്ക്ക് പു​റ​ത്തു​വെ​ച്ച് ലോ​ഹം​കൊ​ണ്ടു​ള്ള വാ​ട്ട​ർ ഹീ​റ്റ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും ഇ​യാ​ൾ യു​വ​തി​യെ മ​ർ​ദി​ച്ച​താ​യി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ്ര​തി കു​റ്റം സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    യു​വ​തി​ക്ക് നേ​രി​ട്ട ശാ​രീ​രി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ആ​ഘാ​തം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് കോ​ട​തി ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ ശി​ക്ഷാ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    TAGS:gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Man gets three years in prison for pouring boiling water on colleague's face
