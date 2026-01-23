Begin typing your search above and press return to search.
    23 Jan 2026 12:56 PM IST
    23 Jan 2026 12:56 PM IST

    മൊ​ബൈ​ൽ ഷോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ണം ത‌‌​ട്ടി മു​ങ്ങി മ​ല​യാ​ളി ജോ​ലി​ക്കാ​ർ

    8000ത്തി​ലേ​റെ ദീ​നാ​റാ​ണ് ത​ട്ടി​യ​ത്
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള മൊ​ബൈ​ൽ ഷോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് എ​ണ്ണാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ദി​നാ​റി​ന്റെ ത‌‌​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി മു​ങ്ങി മ​ല​യാ​ളി ജോ​ലി​ക്കാ​ർ. മ​നാ​മ സൂ​ഖി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്കൈ ​ഗേ​റ്റ് മൊ​ബൈ​ൽ ഷോ​പ്പി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് 8860 ദീ​നാ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി പ്ര​തി​ക​ൾ രാ​ജ്യം​വി​ട്ട​ത്. 2025 ആ​ഗ​സ്റ്റി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഷ്റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ഷോ​പ്പി​ൽ സെ​യി​ൽ​സ്മാ​ന്മാ​രാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​സ​ർ​കോ‌​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ട് പേ​രാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ക​ട​യു‌​ട​മ​ക​ൾ അ​വ​ധി​ക്കാ​യി നാ​ട്ടി​ൽ പോ​യ സ​മ​യ​ത്താ​ണ് ക​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക തി​രി​മ​റി പ്ര​തി​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ർ സ്റ്റോ​ക്കി​ലും പ​ർ​ച്ചേ​ഴ്സി​ങ്ങി​ലും വ​ലി​യ വ്യ​തി​യാ​നം ക​ണ്ട​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ത‌‌‌​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ന്ന​താ​യി അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ഷോ​പ്പി​ന്റെ സ്റ്റോ​ക്കെ​ടു​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ച്ച അ​ന്ന് രാ​ത്രി ത​ന്നെ പ്ര​തി​ക​ൾ രാ​ജ്യം വി​ട്ട​താ​യി മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണു​ക​ൾ, മൊ​ബൈ​ൽ ആ​ക്സ​സ​റി​ക​ൾ, ‘ബെ​നി​ഫി​റ്റാ’​യി ല​ഭി​ച്ച ക്യാ​ഷ് അ​ട​ക്കം 8860 ദി​നാ​റു​മാ​യാ​ണ് ഇ​വ​ർ രാ​ജ്യം വി​ട്ട​ത്.

    ത​ട്ടി​പ്പ് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട ക​ട​യു​ട​മ​ക​ൾ വൈ​കാ​തെ ത​ന്നെ ന​യീം പൊ​ലീ​സ്‍ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. കേ​സ് പീ​ന്നീ​ട് പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ​കൈ​മാ​റി. പ്ര​തി​ക​ൾ ബം​​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്കും അ​തു​വ​ഴി യു.​എ.​ഇ​യി​ലേ​ക്കും ക​ട​ന്നാ​താ​യാ​ണ് നാ​ട്ടി​ൽ ന‌​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​മെ​ന്നാ​ണ് ക​ട​യു​ട​മ​ക​ൾ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ ഗ​വ​ർ​മെ​ന്റി​നും കേ​ര​ള പൊ​ലീ​സി​നും പ​രാ​തി അ​യ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    mobile shop, Malayali Workers, Bahrain News, gulf news malayalam
    News Summary - Malayali workers drown after stealing money from mobile shop
