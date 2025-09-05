Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightവ്യാ​ജ വെ​ബ്സൈ​റ്റ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 2:24 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 2:24 PM IST

    വ്യാ​ജ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് കൃ​ത്യം 41ാം ദി​വ​സ​മാ​ണ് തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക്ക് തു​ക തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ച​ത്
    വ്യാ​ജ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ചു
    cancel

    മ​നാ​മ: വ്യാ​ജ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് റീ​ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്ത് പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട മ​ല​യാ​ളി​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ പ​ണ​വും തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ചു.

    നി​ര​ന്ത​ര പ​രി​ശ്ര​മ​വും ബ​ഹ്റൈ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ നീ​തി​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​മാ​ണ് ത​നി​ക്ക് പ​ണം തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നാ​ണ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി​യും തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യു​മാ​യ വ്യ​ക്തി പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 23നാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ടെ​ലി​കോം ക​മ്പ​നി​യു​ടേ​തെ​ന്ന് തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ച്ച് ഒ​രു ലി​ങ്ക് വ​ഴി മൊ​ബൈ​ൽ റീ​ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പേ​ര് ഗൂ​ഗി​ളി​ൽ സെ​ർ​ച്ച് ചെ​യ്ത​ശേ​ഷം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ലി​ങ്ക് വ​ഴി ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ക​യ​റി​യാ​ണ് റീ​ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​വി​ടെ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത് വ്യാ​ജ ലി​ങ്കാ​യി​രു​ന്നു. ഒ​റ്റ നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഒ​രു വ്യ​ത്യാ​സ​വും തോ​ന്നാ​ത്ത ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഒ​റി​ജി​ന​ൽ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് പോ​ലെ തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു വ്യാ​ജ ലി​ങ്കും വെ​ബ്സൈ​റ്റും.

    പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ശേ​ഷം ഇ​ദ്ദേ​ഹം അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ അ​ടു​ത്തു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ​ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് സൈ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​ലും ബാ​ങ്കി​ലും ടെ​ലി​കോം ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഓ​ഫി​സി​ലും രേ​ഖാ​മൂ​ലം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി.

    45 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ഉ​റ​പ്പ്. അ​ത് ‍യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് കൃ​ത്യം 41ാം ദി​വ​സം​ത​ന്നെ മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും തി​രി​കെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി. പ​ണം തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ച സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വാ​സി. ഏ​ക​ദേ​ശം 400 ദീ​നാ​റോ​ളം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ഷ്ട​മാ​യി​രു​ന്നു. സ​മാ​ന രീ​തി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ​ക്ക് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ന്ന് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’ വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഗൗ​ര​വം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി വാ​ർ​ത്ത​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.


    ‘പ​ണം തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് പ​ല​രും പ​റ​ഞ്ഞു; പ​ക്ഷേ ഞാ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ചു’

    പ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ സ​മ​യ​ത്ത് നി​ര​വ​ധി​പേ​രാ​ണ് എ​ന്നെ നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ​ല​രും പ​ണം ഇ​നി തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് വ​രെ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ ഞാ​ൻ ദൃ​ഢ​നി​ശ്ച​യ​ത്തോ​ടെ ഇ​റ​ങ്ങി​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും നേ​രി​ട്ട് ത​ന്നെ രേ​ഖാ​മൂ​ലം പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ബാ​ങ്ക് ഡീ​റ്റെ​യി​ൽ​സ്, സി.​പി.​ആ​ർ, ടെ​ലി​ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ, ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട പ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക്, ല​ഭി​ച്ച വ്യാ​ജ ഒ.​ടി.​പി, ലി​ങ്ക് എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ത്താ​ണ് ഞാ​ൻ കേ​സ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. മി​ക​ച്ച സ​ഹ​ക​ര​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത്. അ​തി​നാ​ൽ ഞാ​ൻ അ​വ​രെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തു​കൊ​ണ്ട് എ​നി​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട മു​ഴു​വ​ൻ തു​ക​യും തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ പ​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യ​വ​ർ നി​രു​ത്സാ​ഹ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട കാ​ര്യ​മി​ല്ല. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യാ​ൽ ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി​മാ​ത്രം കേ​സ് ന​ൽ​ക​രു​ത്.

    അ​തി​ന്‍റെ കൂ​ടെ ത​ന്നെ അ​ടു​ത്തു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ വി​വ​ര​മ​റി​യി​ക്കു​ക. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ശം തേ​ടു​ക, അ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട എ​ല്ലാം തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നോ നി​ശ്ചി​ത കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നോ പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ന​മ്മ​ൾ ചെ​യ്യേ​ണ്ട പ്രാ​ഥ​മി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:scam alertmalayali womanfake websiteBahrain News
    News Summary - Malayali woman who was scammed by fake website gets full refund
    Similar News
    Next Story
    X