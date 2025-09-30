Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightമലയാളി വിദ്യാർഥിനിയുടെ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 1:57 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 1:57 PM IST

    മലയാളി വിദ്യാർഥിനിയുടെ കവിതാസമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    മലയാളി വിദ്യാർഥിനിയുടെ കവിതാസമാഹാരം പ്രകാശനം ചെയ്തു
    cancel
    camera_alt

    'പെ​ർ​സ്പെ​ക്റ്റീ​വ്: സീ​യി​ങ് ദി ​അ​ൺ​സീ​ൻ' പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​ന​

    ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മ​ല​യാ​ളി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യു​ടെ ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​രം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കാ​ര​പ്പ​റ​മ്പ് സ്വ​ദേ​ശി​നി 18 കാ​രി​യാ​യ മ​നാ​ൽ മ​ൻ​സൂ​റി​ന്റെ ആ​ദ്യ ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​മാ​യ 'പെ​ർ​സ്പെ​ക്റ്റീ​വ്: സീ​യി​ങ് ദി ​അ​ൺ​സീ​ൻ' ആ​ണ് പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കെ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി സു​ക്രി പു​സ്ത​കം ക​വ​യി​ത്രി​ക്ക് കൈ​മാ​റി. പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​നാ​ൽ ത​ന്റെ സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ലെ വ​രി​ക​ൾ അ​തി​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വാ​യി​ച്ചു​കേ​ൾ​പ്പി​ച്ചു.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ മ​ഹ്ഫൂ​സ് മ​ൻ​സൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​പ്ര​സം​ഗ​വും മു​ബാ​രി​സ് മ​ൻ​സൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഖാ​ലി​ദ് ജ​ലാ​ൽ, ജ​ഹാം​ഗീ​ർ, ക​മാ​ൽ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്ന് സം​സാ​രി​ച്ചു. പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ച്ച പ്ര​ത്യേ​ക ട്രെ​യി​ല​റും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    മ​ൻ​സൂ​ർ അ​ലി, ഹ​ഫ്‌​സ​ത്ത് മ​ൻ​സൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ് മ​നാ​ൽ. ത​ന്റെ മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്റെ വേ​ർ​പാ​ടാ​ണ് ഈ ​പു​സ്ത​കം എ​ഴു​താ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞ​റി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​വി​ത​യാ​യി പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും മ​നാ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.ജീ​വി​തം, സ്നേ​ഹം, ന​ഷ്ടം, അം​ഗീ​കാ​രം, കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ന്‍റെ ഭം​ഗി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ക​വി​താ​സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​നാ​ൽ മ​ൻ​സൂ​ർ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഒ​രു എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള മാ​നാ​ലി​ന്റെ യാ​ത്ര​യു​ടെ തു​ട​ക്ക​മാ​ണി​ത്. ഭാ​വി​യി​ൽ ഡോ​ക്ട​റാ​കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന മ​നാ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ പ​ഠ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സാ​ഹി​ത്യ​രം​ഗ​ത്തും സ​ജീ​വ​മാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Malayali studentBahrain Newspoetry collectiongulf news malayalam
    News Summary - Malayali student's poetry collection released
    Similar News
    Next Story
    X