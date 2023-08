cancel camera_alt ഹുദ മുഹമ്മദ് ശരീഫ് By വെബ് ഡെസ്ക് മനാമ: പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​യെ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ്ഷി​പ്പോ​ടെ അ​മേ​രി​ക്ക​യി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. തൃ​ശൂ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഹു​ദ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫി​നാ​ണ് ഈ ​അ​പൂ​ർ​വ നേ​ട്ടം. അ​റ്റ്ലാ​ൻ​റ​യി​ലെ ജോ​ർ​ജി​യ സ്റ്റേ​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പി​എ​ച്ച്.​ഡി പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സി​നാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഫീ ​വെ​യ്‌​വ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 55 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ​യാ​ണ് (66,000 യു.​എ​സ് ഡോ​ള​ർ) പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ല​ഭി​ക്കു​ക. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് കോ​ഴ്സ് കാ​ലാ​വാ​ധി. ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ബ്നു​ൽ ഹൈ​തം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് സ്കൂ​ൾ, അ​ൻ​സാ​ർ സ്കൂ​ൾ പെ​രു​മ്പി​ലാ​വ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഹു​ദ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ഡ​ൽ​ഹി ജാ​മി​യ മി​ല്ലി​യ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​ളി​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ് ബി​രു​ദം നേ​ടി. തു​ട​ർ​ന്ന് ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഏ​രി​യ സ്റ്റ​ഡീ​സി​ൽ എം.​എ​യും വെ​സ്റ്റേ​ഷ്യ​ൻ സ്റ്റ​ഡീ​സി​ൽ എം.​ഫി​ല്ലും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ൽ മ​ഹ​ദ് സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​യി ​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പാ​ണ്ടി​ക​ശാ​ല മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശ​രീ​ഫ്, ഷം​ല ശ​രീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ്. മ​ല​പ്പു​റം ക​രു​വാ​ര​ക്കു​ണ്ട് സ്വ​ദേ​ശി സി​നാ​നു മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യാ​ണ്. Show Full Article

Malayali student has been selected for research in America with an assistantship