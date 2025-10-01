Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 9:58 AM IST

    മ​ല​യാ​ളി മോം​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    മ​ല​യാ​ളി മോം​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം
    മ​ല​യാ​ളി മോം​സ് ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: മ​ല​യാ​ളി മോം​സ് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്‌ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൾ​ട്ട​ൻ ഹോ​ട്ട​ൽ അ​ദ്‍ലി​യ​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി അ​മ്മ​മാ​ർ​ക്കും കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    200 ല​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ​യും സ​ജീ​വ​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ​രി​പാ​ടി​യെ വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കി.

    വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കും മ​ത്സ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മൊ​പ്പം, വ​ടം​വ​ലി മ​ത്സ​ര​വും ന​ട​ത്തി. വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ഷ​റീ​ൻ ഷൗ​ഖ​ത്ത​ലി, ഷി​ഫ സു​ഹൈ​ൽ, ഷ​ഫീ​ല യാ​സി​ർ, സ്മി​ത ജെ​ക​ബ് സോ​ണി​യ വി​നു, മെ​ഹ്‌​നാ​സ് മ​ജീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

