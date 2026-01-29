Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Jan 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Jan 2026 9:57 AM IST

    മ​ല​യാ​ളി ലേ​ഡീ​സ് ഗ്രൂ​പ് ക്രി​സ്മ​സ് ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    മ​ല​യാ​ളി ലേ​ഡീ​സ് ഗ്രൂ​പ് ക്രി​സ്മ​സ് ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    മ​ല​യാ​ളി ലേ​ഡീ​സ് ഗ്രൂ​പി​ന്റെ ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: മ​ല​യാ​ളി ലേ​ഡീ​സ് ഗ്രൂ​പ് ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ന് രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​ലൈ​റ്റ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റി​ൽ​വെ​ച്ച് ക്രി​സ്മ​സ് പു​തു​വ​ത്സ​രാ​ഘോ​ഷം ന​ട​ത്തി.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ സാ​മൂ​ഹ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഡോ. ​ചെ​റി​യാ​ൻ, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത്, ഷ​റ​ഫ് അ​ലി കു​ഞ്ഞി, സി​ബി കു​ര്യ​ൻ, മ​ണി​ക്കു​ട്ട​ൻ, രാ​ജേ​ഷ് പേ​രു​ങ്കു​ഴ, ഷ​കീ​ല, ഹ​ലീ​മ, മാ​യ, ഷം​ല എ​ന്നി​വ​രെ അ​വാ​ർ​ഡ് കൊ​ടു​ത്തു ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    TAGS:malayaliladiescelebratedChristmas and New Year
    News Summary - Malayali ladies group celebrated Christmas and New Year
