Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 9:14 AM IST

    മ​ല​യാ​ളി ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ​മൂ​ഹം വി​ശു​ദ്ധ സെ​ബാ​സ്ത്യാ​നോ​സി​ന്റെ തി​രു​നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    മ​ല​യാ​ളി ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ​മൂ​ഹം വി​ശു​ദ്ധ സെ​ബാ​സ്ത്യാ​നോ​സി​ന്റെ തി​രു​നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    മ​ല​യാ​ളി ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ​മൂ​ഹം വി​ശു​ദ്ധ സെ​ബാ​സ്ത്യാ​നോ​സി​ന്റെ തി​രു​നാ​ൾ ആ​ഘോ​ഷത്തിൽനിന്ന്

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ: മ​ല​യാ​ളി ക​ത്തോ​ലി​ക്കാ സ​മൂ​ഹം വി​ശു​ദ്ധ സെ​ബാ​സ്ത്യാ​നോ​സി​ന്റെ തി​രു​നാ​ൾ 2025 ഡി​സം​ബ​ർ 26ാം തീ​യ​തി ഇ​സാ ടൗ​ണി​ലു​ള്ള സേ​ക്ര​ഡ് ഹാ​ർ​ട്ട് സ്കൂ​ളി​ന്റെ അ​ങ്ക​ണ​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ 8.30ന് ​തി​രു​നാ​ൾ കൊ​ടി ക​യ​റി. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഒ​മ്പ​തു​മ​ണി മു​ത​ൽ വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​മ്പ് എ​ഴു​ന്ന​ള്ളി​ച്ചു​വെ​ക്ക​ൽ ന​ട​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ തി​രു​നാ​ൾ കു​ർ​ബാ​ന​ക്ക് മ​നാ​മ തി​രു​ഹൃ​ദ​യ ദേ​വാ​ല​യം വി​കാ​രി​യും തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ റെ​ക്ട​റു​മാ​യ റ​വ. ഫാ. ​ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ജോ​സ​ഫ് പ​ട​വു​പു​ര​ക്ക​ലി​ന്റെ മു​ഖ്യ കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ ഔ​ർ ലേ​ഡി ഓ​ഫ് അ​റേ​ബ്യ ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ റെ​ക്ട​ർ ഫാ. ​സ​ജി തോ​മ​സ്, ഫാ. ​ജോ​ൺ ബ്രി​ട്ടോ, ഫാ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ക​ല്ലു​വി​ള, ഫാ. ​അ​ന്തോ​ണി, ഫാ. ​ഷാ​ർ​ബെ​ൽ, ഫാ. ​നി​ക്കോ​ൾ​സ​ൻ, ഫാ. ​മാ​ർ​ക്കോ​സ്, ഫാ. ​റോ​ഹ​ൻ, ഫാ. ​ആ​ൽ​ബ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ സ​ഹ കാ​ർ​മി​ക​ത്വം വ​ഹി​ച്ചു.

    തു​ട​ർ​ന്ന് വ​ർ​ണ​ശ​ബ​ള​മാ​യ പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം ന​ട​ന്നു. ചെ​ണ്ട​മേ​ള​വും വ​ർ​ണ ക്കു​ട​ക​ളും ഫ്ലാ​ഗു​ക​ളും ബാ​ന​റു​ക​ളു​മെ​ല്ലാം അ​ണി​ചേ​ർ​ന്ന പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം നാ​ട്ടി​ലെ തി​രു​നാ​ളി​നെ അ​നു​സ്മ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. 5000ത്തി​ല​ധി​കം വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ തി​രു​നാ​ളി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് നേ​ർ​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ന്നു.

    gulfnewsBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Malayali Catholic community celebrates the feast of Saint Sebastian
