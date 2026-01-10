Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 11:17 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 11:17 AM IST

    മ​ല​യാ​ള സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വെ​ബ് സീ​രീ​സ് ഒ​രു​ക്കു​ന്നു

    ‘സെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ദി ​ആ​ബ്സ​ന്റ്’ എന്ന പേരിലാണ് സീരീസ്
    മ​ല​യാ​ള സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ വെ​ബ് സീ​രീ​സ് ഒ​രു​ക്കു​ന്നു
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: അ​റ​ബ് ക​ഥാ​പ​രി​സ​രം പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​മാ​ക്കി, പ്ര​മു​ഖ മ​ല​യാ​ള സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന പു​തി​യ പ്രോ​ജ​ക്ട് ‘സെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ദി ​ആ​ബ്സ​ന്റ്’ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ചി​ത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വെ​ബ് സീ​രീ​സ്, റാ​വ​ൻ​എ​ക്സ് സി​നി​വേ​ഴ്‌​സ്, കൊ​ച്ചി സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഫി​ലിം പ്ര​മോ​ഷ​ൻ, കൊ​ച്ചി മെ​ട്രോ ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി നോ​വ​ലി​സ്റ്റും ആ​ർ​ക്കി​ടെ​ക്ടു​മാ​യ ഹ​നാ​ൻ അ​ൽ റ​ഹ്മ​യാ​ണ് ഈ ​സീ​രീ​സി​ലെ പ്ര​ധാ​ന താ​രം.

    2018 മു​ത​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക്കു​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ ട്രെ​യി​നി​ക​ളാ​യി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട്, സി​നി​മ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​ക്രി​യ​യെ ത​ന്റെ ‘വി​ഷ്വ​ൽ ലി​റ്റ​റ​സി’ (Visual Literacy), ‘സ്ക്രി​പ്റ്റ് ടു ​സ്ക്രീ​ൻ’ (Script to Screen) വ​ർ​ക്ക്ഷോ​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക​യാ​ണ് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ ര​വീ​ന്ദ്ര​ൻ. ‘അ​റ​ബ് പോ​യ​റ്റി​ക് ഇ​മ്മേ​ഴ്‌​ഷ​ൻ സി​നി​മ’ എ​ന്ന പു​തി​യ ച​ല​ച്ചി​ത്ര ശൈ​ലി​ക്ക് തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഈ ​സീ​രീ​സ് ഒ​രു​ങ്ങു​ക. എ​ട്ട് മു​ത​ൽ 10 വ​രെ മി​നി​റ്റ് ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള ആ​റ് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​തി​ലു​ണ്ടാ​കു​ക​യെ​ന്ന് സം​വി​ധാ​യ​ക​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

