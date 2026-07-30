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    Bahrain
    Posted On
    date_range 30 July 2026 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 30 July 2026 10:22 AM IST

    മലപ്പുറം സ്വദേശിനി ബഹ്റൈനിൽ നിര്യാതയായി

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    മലപ്പുറം സ്വദേശിനി ബഹ്റൈനിൽ നിര്യാതയായി
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    മനാമ : മലപ്പുറം വെളിയങ്കോട് സ്വദേശിനി ഖദീജ ചാലിൽ മന്നലാംകുന്ന് (71) ബഹ്റൈനിൽ നിര്യാതയായി. മകളോടൊപ്പം വിസിറ്റ് വിസയിൽ ബഹ്റൈനിലെത്തിയതായിരുന്നു. ഐ.സി.എഫ് ഗുദൈബിയ റീജിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാഫി വെളിയങ്കോടിന്റെ ഭാര്യാമാതാവാണ്. മൃതദേഹം നാട്ടിൽ കൊണ്ട് പോകാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഐ.സി.എഫ് - ബി.കെ.എസ്.എഫ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു.

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    TAGS:BahrainMalappuram
    News Summary - മലപ്പുറം സ്വദേശിനി ബഹ്റൈനിൽ നിര്യാതയായി
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