Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 3:01 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 3:01 PM IST

    മ​ല​ങ്ക​ര യാ​ക്കോ​ബാ​യ സ​ഭ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഷാ​ജ് ബാ​ബു

    മ​ല​ങ്ക​ര യാ​ക്കോ​ബാ​യ സ​ഭ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ഷാ​ജ് ബാ​ബു
    ഷാ​ജ് ബാ​ബു

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മ​ല​ങ്ക​ര യാ​ക്കോ​ബാ​യ സു​റി​യാ​നി സ​ഭ മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​യി​ലേ​ക്ക് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ പ​ള്ളി​യു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി ഷാ​ജ് ബാ​ബു​വി​നെ നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്തു. പൗ​ര​സ്ത്യ കാ​തോ​ലി​ക്ക​യും മ​ല​ങ്ക​ര മെ​ത്രാ​പ്പോ​ലീ​ത്ത​യു​മാ​യ ശ്രേ​ഷ്ഠ കാ​തോ​ലി​ക്ക ആ​ബൂ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ജോ​സ​ഫ് ബാ​വ​യാ​ണ് നാ​മ​നി​ർ​ദേ​ശം ചെ​യ്ത​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​തം ന​യി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് ഷാ​ജ് ബാ​ബു. നി​ല​വി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ങ്ക​മാ​ലി ഭ​ദ്രാ​സ​ന​ത്തി​ലെ പ​ള്ളി​ക്ക​ര (മോ​റ​ക്കാ​ല) സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് യാ​ക്കോ​ബാ​യ ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ ഇ​ട​വ​കാം​ഗ​മാ​ണ്.


    TAGS:manamagulfBahraingulfnewsmalayalam
    News Summary - Malankara Jacobite Sabha Managing Committee: Shaj Babu from Bahrain
