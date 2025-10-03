Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 12:05 PM IST

    മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ സം​ഗ​മം ‘സു​കൃ​തം 2025’ന് ​തു​ട​ക്കം

    മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ സം​ഗ​മം 'സു​കൃ​തം 2025'ന് ​തു​ട​ക്കം
    ‘സു​കൃ​തം 2025’നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് 

    മ​നാ​മ: ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ സീ​റോ-​മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ (സ്മാ​ർ​ട്ട്) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം. മൂ​ന്നു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ‍യി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ വി​പു​ല​മാ​യാ​ണ് സം​ഗ​മം ന​ട​ത്തു​ക. ആ​ദ്യ ദി​വ​സ​മാ​യ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഓ​പ​ണി​ങ് സെ​ക്ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    നോ​ർ​ത്തേ​ൺ അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ അ​പ്പ​സ്തോ​ലി​ക് വി​കാ​രി അ​ഭി​വ​ന്ദ്യ ബി​ഷ​പ് ആ​ൽ​ഡോ ബെ​റാ​ർ​ഡി പി​താ​വി​ന്‍റെ​യും, സീ​റോ-​മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​ഭ​യു​ടെ ത​ല​വ​നും പി​താ​വു​മാ​യ മേ​ജ​ർ ആ​ർ​ച് ബി​ഷ​പ് ക​ർ​ദി​നാ​ൾ മോ​റാ​ൻ മോ​ർ ബ​സേ​ലി​യോ​സ് ക്ലീ​മി​സ് കാ​തോ​ലി​ക്കാ ബാ​വ​യു​ടെ​യും ശ്രേ​ഷ്ഠ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ അ​വാ​ലി ക​ത്തീ​ഡ്ര​ൽ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ലാ​ണ് സം​ഗ​മം ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    ഏ​ക​ദേ​ശം 1500 ഇ​ട​വ​കാം​ഗ​ങ്ങ​ളും, മ​റ്റ് ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 500ൽ ​അ​ധി​കം പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ, 2000ത്തോ​ളം മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ളും, വി​വി​ധ മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള നേ​താ​ക്ക​ളും, ക്രൈ​സ്ത​വ സ​ഭ​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഈ ​ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്കു ശേ​ഷം 2.30ന് ​പി​താ​ക്ക​ന്മാ​രു​ടെ​യും വൈ​ദീ​ക​രു​ടെ​യും കാ​ർ​മി​ക​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ സ​മൂ​ഹ​ബ​ലി​യും തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​വും ന​ട​ത്ത​പ്പെ​ടും.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നാ​കും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്രാ​ഗ​ല്ഭ്യം തെ​ളി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള മ​ല​ങ്ക​ര ക​ത്തോ​ലി​ക്ക സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ അ​നു​മോ​ദി​ക്കും.

    ഈ ​മ​ഹാ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​ൻ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ശ്വാ​സി​ക​ളെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ​യും ഹൃ​ദ​യം നി​റ​ഞ്ഞ് ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ഫാ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ക​ല്ലു​വി​ള, എ​ബ്ര​ഹാം ജോ​ൺ, ബാ​ബു ത​ങ്ങ​ള​ത്തി​ൽ, റോ​ബി​ൻ എ​ബ്ര​ഹാം, ഷോ​നു ചാ​ക്കോ, വി​ൻ​സ​ന്റ് എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

