Madhyamam
    Bahrain
    1 Oct 2025 10:27 AM IST
    date_range 1 Oct 2025 10:27 AM IST

    മ​ലാ​ബാ​ർ മെ​ഗാ ക​പ്പ് 2025; ഐ.​വൈ.​സി.​സി എ​ഫ്.​സി​യെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു

    മ​ലാ​ബാ​ർ മെ​ഗാ ക​പ്പ് 2025; ഐ.​വൈ.​സി.​സി എ​ഫ്.​സി​യെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു
    ഐ.​വൈ.​സി.​സി എ​ഫ്.​സി ടീം

    ​മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​ൽ അ​ഹ്‌​ലി ക്ല​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ലാ​ബാ​ർ മെ​ഗാ ക​പ്പ് 2025 (സീ​സ​ൺ 4) ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ് അ​പ് ആ​യ ഐ.​വൈ.​സി.​സി എ​ഫ്.​സി ടീ​മി​ന് ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ അ​നു​മോ​ദ​നം.

    ​ടീ​മി​ന്റെ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് പി​ന്നി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ​ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ബി​ൻ തോ​മ​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ര​ഞ്ജി​ത്ത് മാ​ഹി, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബെ​ൻ​സി ഗ​നി​യു​ഡ്, സ്പോ​ർ​ട്സ് വി​ങ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ റി​നോ സ്ക​റി​യ എ​ന്നി​വ​ർ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഈ ​വി​ജ​യ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ആ​സി​ഫ്, ഐ.​വൈ.​സി.​സി മു​ൻ ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജി​തി​ൻ പ​രി​യാ​രം, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് മെം​ബ​ർ സ​ജീ​ഷ് രാ​ജ് എ​ന്നി​വ​രെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു.

    TAGS:IYCCIYCC Bahrain
    X